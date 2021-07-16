Жители дома № 5а Аль — Фарабийского района жалуются на то, что русло Кошкар аты, протекающее вдоль их дома, никто не чистит.

Кроме того, по словам жильцов, кто-то по трубе сливает нечистоты прямо в реку. Съёмочная группа ТК «otyrar» выясняла, кому принадлежит водосток и почему на главную водную артерию махнули рукой те, кто обязан содержать ее в чистоте.

На этом видео из трубы, что выходит со стороны ТРЦ Шымкент плаза вытекает вода, жители не могут понять что это, предположения самые разные. Кто-то полагает – это канализационный сток. Люди задаются вопросом — а законно ли это?

-Вот смотрите, тут течет вода, а что этот? Почему она сюда вытекает? Мы не знаем! Мы сколько раз жаловались в акимат, но никто ничего не поясняет, — Гульжанат Елбасиева.

В акимате Аль-Фарабийского района нам так и не смогли точно объяснить, откуда течет эта вода и вообще насколько законен такой водосток. Но пообещали во всем обязательно разобраться.

-Мы поговорили с ответственными лицами, все выясним. Говорят, это ирригационная труба, сейчас уточним законно ли это? — Мухтар Толейшев, представитель акимата Аль-Фарабийского района.

Ответственные за трубу по непонятным причинам не явились к жителям, съемочная группа направилась к представителям торгового центра Шымкента плаза, которые, пояснили, что в реку стекают ливневые осадки, которые никакой опасности за собой не несут. Более того, у руководства ТРЦ есть на руках все необходимые в таких случаях разрешительные документы. Сотрудники торгового центра рассказали, что прежде чем, вода поступает в трубу, она проходит несколько этапов фильтрации.

— Это ливневые осадки, которые идут с паркинга и даже с города бывает. Вода стекает в ливневые лотки и после уходит в очистные сооружения. Очистные сооружения состоят из нескольких этапов, там идет очистка кварцевым песком, активированным углем и только после нескольких стадий очистки вода идет в трубу. Все согласованно с гос органами, — прокомментировала Бунед Рахманкулов, заместитель директора ТРЦ «Shymkent PLAZA».

Работники компании, ответственной за содержание реки, уверяют, что приходят убирать регулярно, но жители говорят обратное. По их словам, в реке, когда-то поившей город, сейчас можно найти все что угодно, вплоть до нижнего белья.

Но люди считают: выполняй компания свои обязанности качественно, река мусором не зарастала бы.