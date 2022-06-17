Кошка-ата. Купальный сезон в самом разгаре

У истоков реки Кошкар-ата сегодня многолюдно. Горожане пришли освежиться.
На улице термометры показывают +35, но на солнце все +40. Несмотря на изнуряющую жару здесь, как говорится, яблоку упасть негде.
От жары горожане спасаются водой. Купаются дети всех возрастов, ныряют и взрослые.
За безопасностью детей в реке следят спасатели, здесь установлена специальная спасательная вышка.
Предприимчивая детвора сообразила некий уголок с перекусом для проголодавшихся. Бутерброды, дети говорят, делали сами. Цена символическая — 100 тенге.
Палящее солнце и изнуряющая жара продержатся как минимум до понедельника. Начало следующей недели обещает быть более комфортным — столбик термометра опустится до +29, ожидаются дожди.
Анастасия Новикова