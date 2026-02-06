Массовый замор рыбы и синий цвет воды: что происходит с реками Шымкента

Массовый замор рыбы в реке Бадам, зафиксированный 2 февраля, вызвал серьезный резонанс в Шымкенте. Накануне в городе произошло еще одно экологическое происшествие — вода в реке Кошкар-Ата внезапно приобрела синий оттенок. Руководитель департамента экологии дал комментарии по обоим случаям.

Для проведения экспертизы и вынесения заключения экологам понадобилось три дня. По результатам экспертизы в реку Бадам попали опасные химические вещества, которые находились в промышленных сточных водах, транспортировавшихся по канализационному коллектору. Похоже, концентрация вредных веществ была настолько высокой, что металлический коллектор разрушился, и химикаты попали в реку. Рыба, особенно маринка, очень чувствительна к токсическим веществам.

«Загрязнение произошло из-за того, что там порыв трубопровода был. Трубы по нашим информациям принадлежит «Су Ресурстары Маркетинг». Анализы проведены, по некоторым частям идет превышение. Это сульфаты, нитриты и хлорид. На сегодняшний день департаментом проводится работа по проверке внеплановых этих ТОО», — сообщил Ермахан Козыбаев, руководитель департамента экологии города Шымкента.

По данным специалистов, оператор водоотведения уже заменил вышедший из строя коллектор. В то же время ряд предприятий промышленной зоны временно отключен от канализационной сети из-за периодических нарушений правил сброса сточных вод.

Тем временем, 5 февраля жители города вновь забили тревогу: вода в Кошкар-Ате стала синего цвета. Причина оказалась в кратковременном сбросе красящих веществ, установить источник пока не удалось.

«После публикаций наши специалисты выехали по месту и там обнаружили, что сброса нет. Там была чистая вода. Поэтому жителей просим незамедлительно направить нам в департамент, если такие факты имеются, чтобы вовремя реагировать», — добавил Ермахан Козыбаев.

Реки Шымкента — наше общее богатство, которое мы обязаны беречь. Если вы станете свидетелями загрязнения, нарушений со стороны предприятий или других действий, угрожающих экологии, сообщайте об этом в редакцию и в компетентные органы. Только совместными усилиями можно защитить водные ресурсы и сохранить чистоту рек для себя и будущих поколений.