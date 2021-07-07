В Шымкентском гарнизоне прошел субботник.

Вооружившись хозяйственными инструментами и мешками, военнослужащие механизированной бригады и жители военного городка убрали мусор и грязь с тротуаров и газонов, сообщает Пресс-служба Шымкентского гарнизона.

Субботник – это праздник чистоты, порядка и хорошего настроения. Общими усилиями привести в порядок придомовую территорию можно очень быстро.

Дружно разобрав рабочий инвентарь, мётлы и грабли, участники очистили территорию. Они убрали траву и листву, бытовой мусор, подмели вокруг домов, привели в порядок дорожки.

– Субботники в гарнизоне можно назвать нашей хорошей традицией. Наверное, все мы помним, как еще в детстве наши родители ходили на дни чистоты, как на праздник. Действительно, это же прекрасный повод не только сделать наш любимый район чище, но и провести время на свежем воздухе с коллегами. Да и физическая активность – это здорово, – отметил заместитель командира механизированной бригады по тылу подполковник Адиль Тастамбеков.