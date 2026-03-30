В Туркестане строят военный городок Национальной гвардии

Редактор Юлия Машковская
Фото национальной гвардии МВД Республики Казахстан

В Алматы и Туркестане ведётся строительство новых объектов Национальной гвардии.

Главнокомандующий генерал-майор Ансаган Балтабеков проверил ход работ, качество строительства и соблюдение сроков.

В Алматы строится комплекс для батальона оперативного назначения с казармой, столовой, медицинским пунктом, автопарками и инфраструктурой для кинологической службы. Также возводится пятиэтажное здание для медицинского блока и подразделений бригады (вместимость — более 400 военнослужащих).

В Туркестане строится военный городок на 10 гектаров, продолжаются работы по возведению основных конструкций и инженерной инфраструктуры.

Параллельно ведётся строительство новых казарм и военных городков в Кызылорде, Жезказгане, Уральске и Атырау.

Проекты направлены на развитие современной военной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы и повышение оперативной готовности подразделений.

Главнокомандующий дал поручения по повышению качества и темпов строительства, подчеркнув, что объекты должны полностью соответствовать современным стандартам и потребностям личного состава.

