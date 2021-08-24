87 уголовных дел, связанных с торговлей людьми, возбудили в Казахстане с начала года, сообщает Polisia.kz.

23 августа – Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации. Этот день установлен по рекомендации 150 сессии исполнительного совета ЮНЕСКО в день восстания рабов Сан-Доминго и Гаити в 1791 году, которое положило начало процессу ликвидации системы рабства. В Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации мировое сообщество не только вспоминает исторические события 1791 года, но и отдает дань уважения всем тем, кто, действуя сообща или в одиночку, способствовал началу необратимого процесса уничтожения работорговли и рабства во всем мире.

С начала текущего года органами внутренних дел возбуждено 87 уголовных дел, связанных с торговлей людьми, из них: – по ст. 125 ч.3 п.2 УК “Похищение человека с целью эксплуатации” – 1;

– по ст. 126 ч.3 п.2 УК “Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации” – 3;

– по ст. 128 УК “Торговля людьми” – 6;

– по ст. 134 УК “Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией” – 4;

– по ст. 135 УК “Торговля несовершеннолетними” – 11;

– по ст. 308 УК “Вовлечение в занятие проституцией” –6;

-по ст. 309 УК “Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество” – 56.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в начале июня 2021 года принял Указ о первоочередных мерах, которые необходимо принять в целях обеспечения гарантированной охраны прав человека. Правительств РК приступило к реализации Плана первоочередных 26 мер, из которых 16 мер планирует завершить до конца 2021 года, включая меры по законодательному усилению механизма предупреждения торговли людьми и по оказанию помощи пострадавшим и обеспечение их защиты в ходе уголовного расследования уголовных дел.