Аферист из Актобе обещал раскрутку денег жительнице Туркестанской области, сообщает Polisia.kz.

7 августа в Отдел полиции города Актобе поступило заявление от 27-летний жительницы Туркестанской области. С ее слов, 29 июля в мессенджере WhatsApp неизвестные ей лица открыли группу “Олимпбет 100% оборот денег”, где говорилось об удвоении денег. Девушка перевела 50 тысяч тенге по указанному номеру. Однако обещанного так и не получила.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена, им оказался 26-летний актюбинец, ранее привлекаемый к уголовной ответственности. Подозреваемый сознался в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.2. п.4 УК РК “Мошенничество“.