Полицейские Туркестанской области задержали мошенницу, обманувшую горожанку с соцпособием.

В дежурную часть УП г. Туркестана обратилась местная жительница с заявлением о том, что она стала жертвой аферистки. Со слов потерпевшей, некая знакомая, войдя к ней в доверие, обещала оказать помощь в получении социальной помощи от государства.

Доверчивая горожанка отдала мошеннице около 100 тысяч тенге, но осталась ни с чем. Не дождавшись ни обещанной соцпомощи, ни возврата денег, женщина обратилась в городскую полицию.

Данный факт стражи порядка зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК

«Мошенничество». На раскрытие преступления в управлении полиции ориентировали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские уп Г. Туркестан установили личность и задержали подозреваемую. Ею оказался безработная, жительница Сауранского района.

В ходе расследования установлено, что полученные путем мошенничества деньги потерпевшей аферистка потратила на собственные нужды. Аналогичным способом подозреваемая обманула еще трех жителей областного центра, выманив у них от 50 000 до 150 000 тенге.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской. Следствием выясняются все обстоятельств и причастность мошенницы к другим аналогичным преступлениям.