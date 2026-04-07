Единая цифровая платформа повышает прозрачность соцпомощи в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан продолжает поэтапное внедрение Единой цифровой платформы. Проект реализуется в рамках поручений Главы государства и направлен на повышение эффективности мер государственной поддержки и оптимизацию бюджетных расходов.

Платформа обеспечивает централизованное предоставление государственных услуг и переход к социальной помощи на основе реальной нуждаемости граждан. Это позволяет создавать прозрачную, адресную и эффективную систему поддержки населения.

На первом этапе была проведена масштабная работа по цифровизации трудовых договоров и штатного расписания организаций. Сегодня к системе подключено более 10 тысяч организаций.

В рамках платформы уже реализованы:

— приём заявлений по мерам Всеобуч в цифровом формате;

— автоматизация государственных услуг в сфере опеки и попечительства;

— интеграция с органами казначейства для прямых выплат получателям.

В 2026 году планируется дальнейшее развитие платформы: запуск приёма заявок через портал электронного правительства, внедрение сервиса автоматического отслеживания возвратов платежей, а также автоматизация 13 дополнительных мер социальной помощи, предоставляемых местными исполнительными органами.

Министерство продолжит работу по расширению функционала Единой цифровой платформы и повышению доступности государственных услуг для населения с использованием современных цифровых решений.