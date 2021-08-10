Бронзового призера Олимпиады в Токио Сакена Бибосынова туркестанские болельщики встретили в международном аэропорту города Туркестан. Встретив, прославившего земляка с почестями, его сразу же посадили на железного Тулпара — коня, где присутствовали аким области Умирзак Шукеев, молодежь Туркестана, коллеги, родные и друзья спортсмена. Такой необычный подарок нашему призеру, прославившего не только регион, но и страну, преподнесла группа предпринимателей Туркестанской области.

«Бронзовая медаль Сакена – это упорная борьба в поединке и она первая олимпийская медаль в истории Туркестанской области. Для нас она приравнена к золотой медали, ведь он показал себя самым лучшим волевым спортсменом. Конечно, мы все болели за него и были свидетелями этого непростого спортивного поединка. Для всех нас – это большая честь и победа. Желаем всем спортсменам Туркестанской области быть всегда на пьедестале победы»,- сказал аким области.

24-летний спортсмен, выступивший на Олимпиаде по боксу в Токио в весовой категории 52 кг, в полуфинальном поединке встретился со спортсменом из Великобритании Галалом Яфаем и стал бронзовым призером Олимпиады.

«Я выражаю огромную благодарность всему казахстанскому народу, который меня поддержал. Конечно, для меня основной целью было завоевать в поединке золото. Но случилось так, как должно было быть. Все хорошо. Обещаю и дальше прославлять Казахстан и добиваться еще больших побед, — сказал бронзовый призер Олимпиады в Токио Сакен Бибосынов.