» Труд каждого человека, который работал на благо своей страны, своей земли, не должен быть проигнорирован. В Посланиях Главы государства Касым — Жомарта Кемелевича большое значение придается повышению престижа и статуса труда человека. Сегодняшние награды-достойная оценка вашей работы в течение года. Надеюсь, что сегодняшние показатели в Новом году будут только увеличиваться. Давайте всегда держать флаг Независимости высоко. Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю вам здоровья, семейного благополучия, радости в ваших домах», – сказал глава региона.

Лучших в сфере культуры и спорта наградил вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов. Он же недавно представил «Золотую домбру» поэту-туркестанцу Бекарысу Шойбекову, выступившему на главной сцене республики. Домбра в течение года будет служить экспонатом центра «Ұлы дала елі» в Туркестане.