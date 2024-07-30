Бибосынов победил чемпиона Европы в первом поединке Олимпиады-2024

Сакен Бибосынов разгромно выиграл свой первый бой на Олимпиаде в Париже-2024, передает OTYRAR.

Соперником казахстанца в 1/8 финале в весовой категории до 51 кг стал чемпион Европы, турецкий боксер Самет Гюмюш.

С самого начала поединка Сакен Бибосынов отличился точными ударами и ловкостью. Первый раунд казахстанец и турецкий боксер завершили со счетом 4:1, в пользу Бибосынова. Итог второго раунда 5:0. Третий раунд Бибосынов уверенно довел до завершения. Единогласным решением он одержал победу и вышел в 1/4 финала.