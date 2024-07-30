Бибосынов победил чемпиона Европы в первом поединке Олимпиады-2024

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Жулдыз Ахмет
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Фото: Турар Казангапов. Взято на сайте: olympic.kz https://olympic.kz/ru/article/31250-saken-bibosynov-oderzhal-pobedu-nad-chempionom-evropy-i-probilsya-v-chetvertfinal-olimpiady

Сакен Бибосынов разгромно выиграл свой первый бой на Олимпиаде в Париже-2024, передает OTYRAR. 

Соперником казахстанца в 1/8 финале в весовой категории до 51 кг стал чемпион Европы, турецкий боксер Самет Гюмюш.

С самого начала поединка Сакен Бибосынов отличился точными ударами и ловкостью. Первый раунд казахстанец и турецкий боксер завершили со счетом 4:1, в пользу Бибосынова. Итог второго раунда 5:0. Третий раунд Бибосынов уверенно довел до завершения. Единогласным решением он одержал победу и вышел в 1/4 финала.

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