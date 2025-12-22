В Шымкенте Сакену Бибосынову подарили скакуна

Белоснежного жеребца подарили чемпиону мира по боксу Сакену Бибосынову. Спортсмена чествовали в Центрально-Азиатском инновационном университете. Сакен является выпускником этого учебного заведения.

«Самый ценный подарок — это не конь, не автомобиль, не квартира и не дом. Самое важное — это тёплые слова и искренняя поддержка людей. За это я всем очень благодарен. Именно это для меня настоящий подарок», — говорит Сакен Бибосынов, чемпион мира по боксу.

В знак большого уважения на спортсмена надели чапан и вручили сертификат на 2 миллиона тенге. Прославленный боксер также встретился со студентами университета, рассказал о своём пути в спорте и достижениях, а также ответил на вопросы.

«Я задал вопрос Сакену Бибосынову. В ближайшие 2–3 года ему исполнится 30 лет. Есть такая казахская пословица: в тридцать — ломай середину, в сорок — бери крепость. Я спросил, какие шаги нужно делать в молодости, чтобы добиться таких успехов. Он дал очень содержательный ответ — нужно много работать и не тратить молодость впустую. В будущем я мечтаю стать таким же профессионалом в своей сфере, как Сакен ага», — говорит Нурислам Махамбет, студент.

Профессиональная спортивная карьера Сакена Бибосынова началась 10 лет назад. Все эти годы он успешно представлял страну на международных соревнованиях. В 2019 году на чемпионате мира он завоевал бронзовую медаль, а в 2021 году вошёл в тройку призёров на Олимпийских играх в Токио.