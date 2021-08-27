В дежурные части городских и районных подразделений ДП Туркестанской области за сутки поступило более 10 сообщений, связанных с мошенничеством.

Так, были зарегистрированы шесть фактов обмана граждан под предлогом получения социальной помощи или госсубсидий, два факта оформления кредита на чужое имя, один факт увеличения дохода путем “раскрутки денег” и остальные. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около девяти миллионов тенге.

К примеру, в дежурную часть УП города Туркестана обратилась потерпевшая и сообщила о том, что в одном из банков неизвестные оформили на ее имя кредит на крупную сумму. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого – бывшего работника банка.

Выяснилось, что молодой человек, войдя в доверие, обманным путем оформил на клиентку кредит на сумму более 2 миллионов тенге. Также установлено, что от рук мошенника пострадала еще одна горожанка, на имя которой он взял кредит на 3 миллиона тенге. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК “Мошенничество”. Мужчина находится под стражей.

Следствие не исключает, что подозреваемый может быть причастен к еще нескольким фактам мошенничества.

Также, в Жетысайский РОП обратилась местная жительница с заявлением о том, что мошенница выманила у нее более полмиллиона тенге. Со слов потерпевшей, малознакомая женщина обещала помочь ей с получением госсубсидий на развитие предпринимательства. Доверчивая сельчанка отдала аферистке 560 тысяч тенге, однако обещанного так и не дождалась. С

тражи порядка установили подозреваемую – жительницу Мактаральского района, которую доставили в районный отдел. В настоящее время по факту мошенничества проводится досудебное расследование.

Выясняются все обстоятельства и причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.