По словам министра науки и образования, первого сентября школьники и студенты страны будут учиться в традиционном формате. Все для того чтобы восполнить потерянные знания за время онлайн обучения.

Говорили на заседании и об эпидситуации, министр здравоохранения рассказал сколько умирает от короны привитых и не привитых пациентах. Затронули и тему стоимости продуктов. Анастасия Новикова расскажет подробнее.

1-го сентября школьники и студенты вернутся к традиционному формату обучения. За парты сядут 3 миллиона 400 тысяч учащихся школ. По словам министра, во всех учебных заведения страны остаются обязательными: ежедневная термометрия, проветривание классов, кварцевание и дезинфекция.

Асхат АЙМАГАМБЕТОВ, министр науки и образования РК: «В новом учебном году детские сады будут работать в штатном режиме с наполняемостью групп 20-25 детей. В школах обучение с 1-го по 11-й классы будет в оффлайн-формате, с соблюдением жестких санитарных ограничений. Также в оффлайн-формате будут учиться студенты всех курсов колледжей и вузов».

В школу можно приходить как в форме, так и в классической одежде. К работе с учениками будут допущены только привившиеся педагоги.

Асхат АЙМАГАМБЕТОВ, министр науки и образования РК: «В новом учебном году будет организована программа восполнения потерь знаний. Возвращена продолжительность урока более 45 минут и ежедневное оценивание. Мы проанализировали онлайн-обучение, международную практику, поэтому особое внимание будет уделено корректировке учебных программ с увеличением часов на прошлогодние сложные темы и работе со слабоуспевающими».

Во дворах школ разрешили провести праздничные линейки в День знаний, но только для первоклашек! В новом учебном году, они начнут обучаться грамоте по двум новым учебникам, это «Әліппе» для классов с государственным языком обучения и «Букварь» для классов с русским языком обучения.

Асхат АЙМАГАМБЕТОВ, министр науки и образования РК: «В этом году в первый класс будет принято 380 тысяч детей. Для остальных школьников (со второго по 11 классы) линейки проводиться не будут. Вместо них организуют классные часы в закреплённых кабинетах».

Ситуация с заболеваемостью в стране остается сложной. В стране заняты больше половины инфекционных стационаров.

По словам министра здравоохранения, процент заболевших среди привитых по сравнению с тем, сколько заболело граждан, не получивших вакцину, ничтожно мал.

Алексей ЦОЙ, министр здравоохранения РК: «При оценке эффективности вакцинации установлено, что 99,9% заболеваемости приходится на невакцинированных, при этом доля заболевших после вакцинации составила всего 0,1%».

При этом, число летальных исходов после вакцинации, около двух процентов — все люди помимо короновируса страдали тяжелыми патологиями. Тогда как среди не привитых смертность достигла — 98-ми процентов! Сложная ситуация с заболеваемостью остается во многих странах».

Алексей ЦОЙ, министр здравоохранения РК: «За последнюю неделю наибольший прирост заболеваемости отмечался в Японии, где заболеваемость выросла на 98%, Израиле – 75%, Азербайджане – 69%. В Казахстане прирост за неделю составил – 10%».

Говорили на заседании и о выросших ценах. Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов пообещал, что к осени казахстанцы цены на продукты удастся стабилизировать.

Бахыт СУЛТАНОВ, министр торговли и интеграции РК: «Что касается роста цен на социально значимые продукты, то с начала года они выросли на 10,3%. Наибольший рост показали овощи, по которым наблюдается рост в межсезонье, импортозависимая продукция, а также товары с высоким экспортным спросом. По сложившейся ситуации в регионах максимальный рост цен зафиксирован в Туркестанской области — на 12%, в Нур-Султане — 11,6%, Карагандинской области -11,4%. Тем не менее, мы видим, что рост цен, наблюдающийся в апреле, стабилизировался, а тренд повернулся к снижению».

Как уверяет Султанов, в августе-сентябре после сбора урожая,внутренний рынок насытится, это повлияет на снижение цен.