«Синдром 7 сентября»

Да, оказывается, такой термин давно существует. И пусть он неофициальный, но всем, кто причастен к здоровью детей, он давно понятен.

Этот термин обозначает состояние, когда к концу первой недели учебы в школе у ребенка появляются первые после лета симптомы усталости. Иными словами, через неделю после начала занятий школьники начинают болеть и капризничать. Чаще всего речь идет о психологическом эффекте смены обстановки после длинных каникул, но это может повлечь и физиологические проблемы и болезни.

На эту важную тему РАБАТ беседует с главным врачом инфекционной больницы г. Шымкента Бактыгали Аюбаевичем ЕРЕЖЕПОВЫМ. Стоит сразу же отметить, что сегодня городская инфекционная больница – это сильнейшее медицинское учреждение города с укрепленной материально-технической базой, где внедрены современные методы диагностики и лечения, соответствующие международным стандартам.

– Бактыгали Аюбаевич, учебный год только начался, наши дети-внуки за лето окрепли, набрались сил, загорели, отъелись фруктами-ягодами, молочными вкусняшками. Откуда потенциальная угроза инфекционных заболеваний?

– Да, за лето дети окрепли настолько, что в первую неделю организм ребенка еще справляется с непривычным режимом дня и питания, появившимися нагрузками, работает на подъеме. Но уже вскоре, практически к концу первой учебной недели, наступает спад. Мамы и папы уже в первые выходные замечают, что ребенок не такой веселый, стал вялым, порой капризничает. Вскоре могут появиться простуда или обострение хронических болезней.

Родители не могут понять, что случилось? Ребенка как подменили. Но это лишь результат того, что мамы и папы не позаботились о том, чтобы подготовить школьника к учебе.

Родители должны понимать, что начало учебного года не только важный этап в системе образования, но и период, когда чаще всего наблюдаются неблагоприятные эпидемиологические ситуации, представляющие угрозу для здоровья ребенка.

Посещение детьми школ и дошкольных учреждений, тесное общение в коллективе создают благоприятные условия для распространения различных инфекционных заболеваний.

– Как же их обезопасить?

– Инфекционные болезни – одни из наиболее опасных в истории человечества, они оказали значительное влияние на социальное и экономическое развитие общества.

Сегодня профилактика, своевременное выявление и эффективное лечение инфекционных заболеваний остаются приоритетными направлениями системы здравоохранения.

В этой связи возглавляемая мною городская инфекционная больница Шымкента становится надежной опорой в борьбе с инфекциями не только для города, но и для всей Туркестанской области.

Материально-техническая база нашей больницы, а также внедренные в ее работу современные методы диагностики и лечения соответствуют международным стандартам.

Наш коллектив убежден, что в рамках прошедшей подготовки к новому учебному году в первые же недели учебы санитарно-эпидемиологические службы, администрация и педколлективы образовательных учреждений должны уделять особое внимание профилактике инфекционных заболеваний. Это важно не только для здоровья каждого отдельного ребенка, но и для устойчивости всей системы здравоохранения.

– На что должен обратить внимание каждый родитель?

– Каждый родитель должен внимательно следить за состоянием своего ребенка. Если у него наблюдаются признаки ОРВИ, кишечной инфекции или других заразных заболеваний, не стоит отправлять малыша в школу или вести в детский сад. Необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью. Раннее выявление и своевременное лечение болезни играют ключевую роль в предотвращении распространения инфекций.

– Какие инфекционные заболевания чаще всего встречаются среди детей?

– Их несколько. Прежде всего это острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и грипп. Это наиболее распространенные заболевания в осенне-зимний период. Возбудители – вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы, риновирусы.

– Каковы симптомы и меры профилактики?

– Симптомы вирусных инфекций и гриппа: повышение температуры тела, насморк, кашель, головная боль, общая слабость. В случае осложнений могут развиться бронхит, пневмония, отит.

Профилактика: ежегодная вакцинация против гриппа, соблюдение личной гигиены и санитарных норм.

Следующее заболевание – корь. Это чрезвычайно заразная вирусная инфекция. В последние годы наблюдается всплеск заболеваемости корью.

– Известна причина этого всплеска?

– Всплеск произошел из-за снижения уровня вакцинации. Корь характеризуется повышением температуры, конъюнктивитом, кашлем и появлением сыпи.

Осложнения: пневмония, энцефалит, возможны летальные исходы.

Меры профилактики: вакцинация против кори, краснухи и паротита (КПК).

Еще одна болезнь – коклюш. Это бактериальная инфекция, вызывающая приступообразный, изнуряющий кашель. Особенно опасен коклюш для маленьких детей, может привести к апноэ и энцефалопатии.

Профилактика: вакцинация АКДС.

Что такое АКДС?

Вакцина АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина) создана для профилактики трех опасных инфекций: коклюша, дифтерии и столбняка.

– Дифтерия тоже в числе инфекционных заболеваний, которым подвержены дети в учебных заведениях?

– Конечно. Дифтерия вызывает образование фибринозных пленок в горле, затрудненное дыхание, тяжелую интоксикацию и осложнения со стороны сердца и нервной системы.

Профилактика: вакцинация АКДС или АДС-М.

Еще одна напасть – столбняк. Вызывается бактерией Clostridium tetani, проникающей через раны. Характеризуется судорогами мышц.

Профилактика: плановая вакцинация и своевременная обработка ран.

Что такое АДС-М?

АДС-М – вакцина против дифтерии и столбняка, содержит дифтерийный и столбнячный анатоксины

в малых дозах. Является разновидностью АКДС, отличается от нее отсутствием противококлюшного компонента.

Некоторые показания к вакцинации АДС-М:

* ревакцинация против дифтерии и столбняка для продления

ранее приобретенного иммунитета;

* первичная вакцинация взрослых пациентов;

* наличие у ребенка непереносимости коклюшного компонента, то есть при невозможности поставить АКДС, а также при перенесенном коклюше в анамнезе;

* угроза заболевания столбняком

из-за ранения.

– Наверное, самые распространенные инфекции – кишечные?

– Да, похоже на то. Кишечные инфекции – это ротавирус, дизентерия, сальмонеллез, энтеровирусы.

Основные симптомы – диарея, рвота, высокая температура, обезвоживание. Заражение происходит через загрязненную пищу и воду, а также контактно-бытовым путем.

Профилактика: соблюдение личной гигиены, безопасная питьевая вода и правильное питание.

– В ряду инфекций и менингит?

– Да, менингит. Он вызывается бактериями, такими как Neisseria meningitidis, и другими возбудителями. Проявляется сильной головной болью, лихорадкой, рвотой, ригидностью затылочных мышц.

Профилактика: вакцинация по эпидемиологическим показаниям.

– Разумеется, каждая из этих инфекций требует к себе должного внимания. Но нам, людям, далеким от медицины, трудно сразу сориентироваться в том, какую именно инфекцию подхватил ребенок, какие меры принять для его лечения…

– Есть комплексная система профилактики. Она включает плановую вакцинацию по Национальному календарю прививок. Это наиболее надежный и

научно доказанный способ защиты от инфекций.

Необходимо усилить гигиеническое воспитание. Надо приучать детей регулярно мыть руки, не брать в рот посторонние предметы, пользоваться личными полотенцами и посудой.

А еще очень важно укрепление иммунной системы.

– Что оно включает?

– Рациональное питание, прием витаминов, прогулки на свежем воздухе и занятия спортом помогают поддерживать иммунитет.

– Согласитесь, и в школах тоже должен быть достаточный уровень чистоты?

– Да, соблюдение санитарно-гигиенических норм в образовательных учреждениях – это обязательное условие. Оно включает такие элементарные меры, как проветривание классов, влажная уборка, контроль температуры детей и мониторинг состояния здоровья – основные обязанности администрации школ и детсадов.

Профилактика инфекционных заболеваний в преддверии и в начале нового учебного года – это совместная задача и ответственность государства, образовательных учреждений и родителей.

Предотвратить вспышки таких заболеваний, как корь, грипп, коклюш, кишечные инфекции, дифтерия, столбняк и менингит, возможно только при сочетании вакцинации, санитарного контроля, родительской внимательности и слаженной работы школ и детских садов.

Быть может, скажу прописные истины, но ведь действительно здоровье ребенка – это залог будущего нации. Здоровое поколение – основа сильного общества и мощного государства. Поэтому каждый из нас должен осознанно подойти к этому вопросу и внести свой вклад в общее дело.

– Бактыгали Аюбаевич, как родителям помочь своему ребенку? Как избежать синдрома «седьмого сентября»?

– Напомню, психика и здоровье тесно связаны. Начало учебы – это стресс для ребенка. А при возникающем стрессе организм ищет способ разгрузиться. Болезнь, простуда – это возможность остаться дома, отдохнуть. Так организм защищается от перегрузок, берет паузу, чтобы все осмыслить, а потом уже приступить к активной работе.

Мои рекомендации простые и понятные.

Первое – надо регулярно заниматься физической активностью. Физические упражнения помогают улучшить настроение и повысить уровень энергии.

Второе – режим дня. Регулярный сон ребенка и правильное питание помогут сохранить энергию и бодрость на протяжении всего дня.

Третье – побольше ярких красок в жизнь ребенка. Разнообразьте его будни. Спорт, кружки, секции – все это поможет отвлечься от учебы и зарядиться положительными эмоциями. Это и общение с ровесниками, единомышленниками, друзьями по интересам.

Четвертое – разумное чередование учебы и отдыха. Пятое – целеустремленность: помогите ребенку определиться с целями и задачами на начавшийся учебный год. Они будут мотивировать вашего школьника на учебу и достижение результатов.

– Бактыгали Аюбаевич, пользуясь случаем, прошу Вас дать совет и взрослым читателям РАБАТа. Как подготовиться к осенне-зимнему периоду? Главная мера профилактики – это по-прежнему прививки?

– Очень своевременный вопрос. Прививочная кампания стартует в середине сентября.

В Комитете санэпидемконтроля сообщили, что главный государственный санитарный врач Казахстана Сархат Бейсенова подписала постановление о подготовке к новому эпидемическому сезону респираторных заболеваний.

Согласно документу, с 15 сентября 2025 года должна начаться вакцинация против гриппа. В медорганизациях надлежит организовать фильтры, внутри нужно ходить в масках и использовать антисептики.

При вызовах докторов на дом беременных женщин, а также детей в возрасте до года с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, гриппа и коронавирусной инфекции надлежит обслуживать в первоочередном порядке.

Обращаю ваше внимание на то, что постановление предусматривает также ежедневный утренний фильтр в детских садах. Малышей с симптомами ОРВИ, гриппа и Covid будут отстранять от посещения. Противоэпидемические меры предусмотрены и в школах. При регистрации случаев заболевания ОРВИ от 20% до 30% учащихся одного класса в течение одного инкубационного периода отменяется кабинетная система обучения и запрещается прием новых детей в классы в течение десяти календарных дней. В случае регистрации 30% и более заболевших осуществляется перевод на онлайн-обучение.

– Будем надеяться, что этого не случится. Благодарю Вас за подробные разъяснения. Они будут полезны нашим читателям.

Фарида Шарафутдинова