Девушка из Шымкента завоевала титул на конкурсе Miss World International в США.

Победительница крупнейшего международного конкурса красоты Miss World International Дина Амир родилась в Шымкенте, но на протяжении полутора лет живет и учится в США.

Дина Амир не является профессиональной манекенщицей. В Казахстане она работала маркетологом в IT-компаниях.

О конкурсе Дина узнала из Instаgram, после чего подала заявку.

Конкурс прошел с 8 по 11 августа в Майами.

По словам девушки, опыт участия в конкурсе для нее стал незабываемым. Она обрела много новых подруг со всего мира. Особенно подружилась с конкурсантками из Украины и Нигерии.

«Столько эмоций, много стран, много мероприятий, этапов, было невероятно интересно, тем более для меня это впервые, очень приятно было познакомиться с участницами — успешными, умными интересными», — поделилась Дина.