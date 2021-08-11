Казахстанские спортсмены привезли из Токио 8 медалей, из них две медали привезли шымкентские каратисты.

Аким Шымкента и десятки болельщиков встретили победителей в аэропорту Шымкента. Первыми спортсменов встретил Мурат Айтенов и родители олимпийских призеров.

От предпринимателей Шымкента олимпийским чемпионам вручили по автомобилю.

«Я боролась за Казахстан, все мы боролись! Я скажу так, все спортсмены выложи свои силы. Будем стараться стать лучше. Спасибо всем, кто болел, переживал! Мы это чувствовали», — сказала София Берульцева.

В акимате Шымкента пояснили, что теперь будет проводиться большая работа по подготовке спортсменов к следующей олимпиаде. Замечания президента страны, чиновники взяли на заметку.