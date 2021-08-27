В Казахстане из-за повышения ставок акциза могут сильно подорожать сахаросодержащие безалкогольные напитки.

Начнут с 7% и дойдут до 45% в 2025 году. Таким образом Минздрав беспокоится о здоровье казахстанцев и пытается снизить потребление сахара. Однако предприниматели уверенны, что дело в другом. Государство просто хочет больше налоговых поступлений.

Многие горожане привыкли утолять жажду сладкими газированными напитками. Однако в Минздраве считают, что они наносят колоссальный вред здоровью и намерены приравнять их к алкоголю и табаку. В ассоциации заявляют, что после введения новых ставок газировка в стране подорожает сразу на 85%. Многие потребители не смогут позволить себе этот шипящий напиток, кроме того грозит это еще и сокращением рабочих мест.

Эффект от введения акцизов, говорят в Ассоциации, до конца не изучен. Однако, введение фискальных мер может уничтожить целую отрасль, а не только оздоровить нацию. В итоге отечественную продукцию заменит аналогичная из стран Таможенного союза.

«В Казахстане акциз водится не с целью оздоровления, а чисто фискальной мерой, которая преподносится под предлогом оздоровления. Прежде всего, не были проведены оценка целесообразности и анализ регуляторного воздействия на отрасль. Если мы смотрим по прогнозам ассоциации: отрасль столкнется с падением продаж и годовой прибыли производителей, инвестиций в основной капитал и снижением объема производства и сокращением рабочих мест», считает Алия Мамытбаева, президент Ассоциации производителей безалкогольных напитков и соков РК.

В среднем казахстанец выпивает 49 литров сахаросодержащих напитков в год. Это в 1,5 раза меньше, чем в среднем по миру. Кроме того, производители безалкогольных напитков уже взяли на себя обязательства снизить среднее содержание сахара в своей продукции почти на 10%. Правда, сделать это обещают не раньше 2024 года. По мнению специалистов, если здоровый человек изредка будет выпивать сахаросодержащие напитки на здоровье это не отразится. Однако чрезмерное потребление газировки и тем более энергетиков опасно для здоровья.

«В энергетиках много кофеина, чрезмерное употребление кофеина свыше 200 гр в день приводит к таким тяжелым заболеваниям, как повреждение желудка, может привести к заболеванию сердечно-сосудистой системы. Если часто пить газировку, то это может привести к сахарному диабету. Изредка можно позволять пить газировку, но не в большом количестве ,чтобы не навредить здоровью», говорит Юлдуз Багирова, терапевт.

Горожане не готовы к повышению цен на сладкие напитки, по их словам стоимость газировки и без того высокая.

На сколько сокращается жизнь человека, который пьет вредную газировку, сказать сложно, но возможно, после введения акцизного налога, который планируют повышать из года в год, сахаросодержащие напитки люди смогут позволить себе только по праздникам.