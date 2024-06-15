Пить, чтобы жить

Сколько дней человек может прожить без воды? Экспериментаторы говорят, что 8-10. А если поставить вопрос по-другому: сколько можно прожить без воды летом в Шымкенте? Дня 2-3, не больше.

Научные эксперименты проводят в комфортных лабораториях – в прохладе, с ветерком. У нас же опыты ставит погода – сорокаградусная жара. Усугубляет ситуацию нахождение на открытом солнце, в душном помещении или салоне автомобиля. В общем, здесь ни дня нельзя обойтись без воды, чая, кваса, компота…

Так что же лучше пить летом, чтобы дотянуть до осени?

Просто напоминаем

Эту информацию хотя бы раз в жизни слышал каждый: суточная потребность человека в жидкости составляет 30 мл на 1 кг массы тела, при высоких температурах – 40 мл. Получается, что среднестатистическому взрослому в жару понадобиться 2,5-3 литра жидкости. Так что пейте, но следите за состоянием своего организма, ведь все индивидуально. Слишком много воды тоже плохо. Это повышает нагрузку на все органы, особенно на почки и сердце. Пить воду без излишеств нужно при беременности, гипертонии, сердечной недостаточности, нарушениях функции почек. Если, даже выпив много жидкости, утолить жажду не получилось, попробуйте прополоскать рот подсоленной водой.

Летом мы сильно потеем, при этом теряем не только воду, но и ценные микроэлементы. Чтобы их восполнить, обычной питьевой воды недостаточно, а вот минеральная будет в самый раз. Но не лечебная, а именно столовая. Запомните: лечебно-столовые имеют более высокую минерализацию, поэтому их пить можно не более двух стаканов в день. А лечебные минеральные воды пьют только по назначению врача.

Нет минералки, пейте слегка подсоленную воду: она лучше утоляет жажду и помогает компенсировать потерю солей при обильном потоотделении.

Если вы любитель охлаждаться летом водичкой из холодильника, то рискуете получить не только ангину, но и обратный эффект. Сильно охлажденные жидкости всасываются только после того, как нагреются до температуры тела. Пока организм будет их разогревать, вам станет еще жарче.

Полезная молочка

Все кисломолочные продукты полезны для здоровья, они положительно влияют на кишечник и в целом на иммунитет. Главная ценность кисломолочки – в полезных бактериях. Вдобавок из напитка вы получаете кальций, витамины А, D, группы В, белок и аминокислоты. Кроме того, все «кефирчики» прекрасно утоляют жажду. Расскажем, как получают некоторые из них.

Среди самых популярных кисломолочных продуктов у нас айран. По рецепту он сбраживается из некипяченого коровьего, козьего или овечьего молока с добавлением дрожжевой закваски.

Знаменитый тан родом с Кавказа: его получают, смешивая мацони с минеральной водой. Мацони готовится из кипяченого молока коров, овец, коз или буйволов. Это традиционный продукт армянской и грузинской национальных кухонь. Основная микрофлора мацони – болгарская палочка и теплолюбивые молочнокислые стрептококки. А приятные пузырьки этому напитку придает минералка.

Любимый детский напиток «Снежок» напоминает подслащенный кефир. Для придания приятного сладкого вкуса в процессе производства используют сахар и ягодные сиропы (малиновый, клубничный, вишневый, смородиновый). Изготавливается «Снежок» из натурального пастеризованного молока и закваски.

Ряженка и варенец готовятся из топленого молока. Оба напитка очень вкусные и питательные, в них много белка, кальция и витамина D.

В старину ряженку делали так: смесь молока и сливок разливали в глиняные горшочки и отправляли томиться в горячую печь до тех пор, пока молоко с закваской не становилось «пряженым» – с характерным цветом топленого молока и соответствующей плотностью.

Сегодня ряженку можно приготовить и без русской печи. На обычной газплите или в мультиварке. Попробуйте!

На 1 литр домашнего молока понадобятся 2 ст. л. жирной сметаны. Свежее молоко выливаем в кастрюлю. На умеренном огне доводим до кипения, уменьшаем огонь до минимума и томим молоко около часа до образования нежно-кремового цвета.

Затем снимаем кастрюлю с огня и остужаем молоко до 36 градусов (температура тела). Добавляем сметану, перемешиваем и ставим в теплое место на 8-9 часов – дойти до готовности. По желанию в готовую домашнюю ряженку можно добавить сахар, фрукты или ягоды по вкусу.

Томить вскипяченное молоко можно и в духовке при температуре 150-170 градусов.

А еще ряженку можно готовить в мультиварке. Правда, времени это займет больше. Нужно вылить молоко в чашу мультиварки и поставить томиться на 4-6 часов в режиме «тушение». После отключения мультиварки, остудить молоко до 40 градусов, добавить сметану, перелить в стеклянную посуду и оставить на 8-10 часов в теплом месте.

Лучше не надо

Не все напитки полезны. В жару особенно. Нельзя утолять жажду алкогольными напитками, в том числе пивом. Алкоголь провоцирует резкое обезвоживание организма, увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, ведет к отравлению, усиливает теплоотдачу. Исходя из этих качеств, нетрудно понять, что в жару опасность алкоголя возрастает в разы.

Плохая идея пить летом сладкие газированные напитки, в том числе энергетические. Сахар и его заменители приводят к повышению жажды и аппетита. То же можно сказать и про соки в пакетах, магазинные морсы и квасы, готовые охлажденные чаи. В летнем напитке сахара должно быть не более 1%.

Не стоит слишком злоупотреблять кофе, так как он обладает мочегонным действием и тоже выводит жидкость из организма вместе с ценными минералами. Кроме того, если выпивать больше трех чашек этого напитка в день, то повышается риск возникновения спазма сосудов, даже гипертонического криза. А в жаркую погоду люди, страдающие гипертонией, в принципе рискуют здоровьем больше других.

Крепкий чай тоже лучше оставить до более прохладных времен. А вот теплый напиток средней или слабой заварки хорошо утоляет жажду и регулирует теплообмен.

А вот это попробуйте!

Компоты, особенно приготовленные без сахара или совсем с малым количеством, фруктовую воду, морс, квас и другие домашние напитки – вот что действительно стоит пить летом.

Приготовить их несложно, даже дети справятся, а вот пользу вы получите однозначно.

Безалкогольный коктейль «Мохито»

Ингредиенты:

* мята свежая – несколько листочков,

* лимон или лайм – 0,5 шт.,

* сахар – 1-2 ч. л.,

* лед,

* вода минеральная газированная.

Мяту с сахаром перетираем, чтобы она пустила сок. Добавляем сок лимона или лайма. И снова перетираем – до полного растворения сахара. Добавляем лед (больше половины стакана) и доливаем минеральную воду.

Готовим коктейль в стакане объемом не меньше 300 мл. Подаем с трубочкой. Он утолит жажду и освежит в жару.

Коктейль из кефира, зефира и банана

Великолепный рецепт утреннего коктейля! Благодаря банану и зефиру он получается сладким, но в то же время очень полезным. И особенно нравится детям.

Ингредиенты:

* кефир или несладкий йогурт – 1 стакан (220 г),

* банан – 1 шт. (170-200 г),

* зефир – 1 шт. (50 г).

Все ингредиенты перемешиваем в блендере. Разливаем коктейль по стаканам и наслаждаемся!

Арбузный фреш

Вот-вот в городе появятся пирамиды из арбузов. Утолить жажду можно, просто съев арбуз, а можно приготовить арбузный фреш.

Нам понадобятся арбуз (300 г) и сок лимона (1 ст. л.). Арбуз остудить, срезать спелую мякоть и удалить косточки. Хорошо пробить блендером и добавить сок лимона. Разлить по бокалам и радовать себя и близких такой красотой.

Классический молочный коктейль с бананом

Ингредиенты:

* спелый банан — 2 шт.,

* холодное молоко – 2 стакана,

* ванильное мороженое – 1 обычная пачка,

* мед – 1 ст. л. (по желанию).

Очистите бананы, нарежьте на кусочки и положите в блендер. Туда же добавьте молоко, мороженое и мед (если используете). Запустите блендер на средней скорости и взбейте ингредиенты до получения гладкой смеси. Если коктейль получился слишком густым, то добавьте еще молока.

Огуречный лимонад

Летний напиток для тех, кто избегает всего сладкого и подслащенного.

Ингредиенты:

* большой огурец – 1 шт.,

* стебель свежей мяты – 2 шт.,

* лимон – 1 шт.,

* вода – 1,5 литра,

* кубики льда.

Нарежьте огурец тонкими ломтиками. Положите дольки в большой кувшин или графин. Добавьте стебли мяты. Нарежьте лимон на кусочки и тоже добавьте в кувшин. Залейте все водой и хорошо перемешайте. Поставьте кувшин в холодильник на 1-2 часа, чтобы напиток охладился и настоялся. Перед подачей налейте лимонад в стаканы со льдом и украсьте листьями мяты. Напиток необычный и эффектный, но пьется холодным, поэтому будьте осторожны.

Квас из цикория

Интересный вариант быстрого и вкусного кваса, который практически не отличается от обычного, хотя готовится без хлеба.

Ингредиенты:

* вода – 2,5 литра,

* цикорий растворимый натуральный – 6 г (1 ст. л.),

* сахар – 200 г,

* лимонная кислота – 2 г (0,5 ч. л.),

* дрожжи быстродействующие – 4 г.

В кастрюлю налейте воду и всыпьте растворимый порошок цикория, перемешайте. Следом всыпьте лимонную кислоту. Добавьте сахар и снова перемешайте. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения.

Снимите кастрюлю с напитком с огня, остудите до температуры примерно 30 градусов. Всыпьте дрожжи и перемешайте до однородности. Перелейте напиток в банку и закройте крышкой. Поставьте квас в теплое место на 3-5 часов для работы дрожжей и образования пузырьков. Затем уберите квас в холодильник для охлаждения.

Яна Котт