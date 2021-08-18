В целях защиты жизни и здоровья граждан от коронавируса общественная приёмная Министерства труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) продолжит работу в дистанционном режиме до 1 января 2022 года.

Все обращения будут приниматься в электронном виде через официальный интернет-ресурс и официальные аккаунты МТСЗН в социальных сетях, портал электронного правительства «e-gov» и виртуальную приемную Президента РК.

Также вы можете обратиться по телефонам: 8 (7172) 74 36 03, 74 30 05.

Источник – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

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