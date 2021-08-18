День пограничника, который ежегодно отмечается в Казахстане 18 августа, – праздник сравнительно молодой.

В этот день в 1992 году Президент республики Нурсултан Назарбаев подписал Указ «Об образовании пограничных войск». Однако официальная дата появилась в календаре профессиональных праздников страны лишь 29 августа 2012 года. На становление службы потребовались годы, ведь многое надо было начинать практически с нуля.

Служба повышенной ответственности

Необходимость в собственных пограничных войсках у Казахстана возникла только после выхода из состава СССР в 1991 году, а значит, и задачи перед ними были поставлены другие. После получения суверенитета изменились и протяженность, и характер границ. Во времена Советского Союза охранялся только рубеж с Китаем длиной 1,7 тысячи километров. А теперь части пограничной службы Казахстана контролируют более 15 тысяч километров государственной границы с пятью странами, причем не только по земле, но и в горах и пустыне, в акватории Каспийского моря и даже в воздухе. Другие «объемы», другая степень ответственности.

Новые подразделения пограничных стражей сформировались на основе Краснознаменного Восточного пограничного округа со штабом в Алма-Ате. Он считался одним из сильнейших в Советском Союзе, а охранять эту часть общей границы посылали призывников из всех городов и весей огромной советской державы. Теперь же ее оберегают в основном служащие по контракту. Почему эти ребята добровольно идут в пограничники? Возможно, из-за предвкушения новых ощущений, не чуждых своеобразной романтики. Помните, как в фильмах о пограничниках? Ночь, тишина, а в дозоре стоят мужественные парни и слушают: не хрустнет ли ветка, не послышится ли скрип шагов коварного нарушителя? Всегда на страже, всегда начеку…

Некоторые скажут: ну какие теперь нарушители? Граница проходит с дружественными странами, так что и бдить особенно не надо. И высматривать в бинокль уже никого не потребуется: новейшие средства слежения теперь и мышь засекут… И опасности, будоражащей кровь, теперь в принципе нет. «В Багдаде все спокойно…» Однако всего лишь девять лет назад пограничная служба пережила неслыханную по своим масштабам трагедию. И самое страшное в том, что причины ее до сих пор покрыты завесой тайны и вызывают немало слухов и домыслов.

Массовое убийство на заставе

Трагедия случилась 28 мая 2012 года, однако о ней стало известно лишь два дня спустя. Небольшой отряд капитана Алтынбека Кереева, который нес службу на погранпосту «Арканкерген», вдруг перестал выходить на связь. Почему же не спохватились сразу? А все по тем же соображениям: «Чего там особенного могло произойти в наше мирное время? Наверное, какие-то технические неполадки». Сам пост был малозначителен в стратегическом плане, его и поставили для того, чтобы мешать незаконному сбору лекарственных трав пронырливых граждан соседнего Китая.

Наконец на молчавший пост были направлены военные, которые обнаружили страшную картину: сожженный пост и тела 14 расстрелянных и обгоревших пограничников и егеря, жившего неподалеку. Чуть позже нашли единственного выжившего в этой бойне Владислава Челаха, который спустя два дня признался в содеянном. Подсудимому предъявили обвинения сразу по нескольким статьям: убийстве, дезертирстве, похищении оружия, краже личных вещей егеря и командира, незаконном проникновении в чужое жилище и порче имущества. По совокупности преступлений рядовой Челах был приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Так, значит, все в порядке? Злодей наказан! Справедливость восторжествовала! Однако и по сей день в этом деле много «черных дыр». Например, если Челах – убийца, отчего же потом всплыли последние слова одного из пограничников, по рации известившего внешний мир о вторжении неизвестных на блокпост? Призыв звучал примерно так: «Это «Аркан»… На нас напали! Пришлите помощь…» Это сообщение не только перехватили казахстанские полицейские, но и слышали на сопредельной территории КНР. Просочилась информация, что опергруппа из ближайшего ОВД задержала пятерых из нападавших на погранпост, но позже… их отпустили.

Еще всплыло несколько фактов, подвергающих сомнению версию одиночного маньяка-убийцы. Вездесущие журналисты якобы пронюхали, что на пост напал целый вооруженный отряд, был бой, вот тогда радист-пограничник и сумел послать крик о помощи по местной связи… И еще, некие жители поселка Коныр Ушаральского района, где случилась трагедия, рассказали, что «в те дни к ним с гор спустились плохо говорящие по-русски неизвестные автоматчики и заходили в дома с просьбой напиться. Вели себя при этом едва ли не по-хозяйски. Их было то ли двое, то ли трое». Еще деталь: егеря Руслана Кима и рядового Аганаса предварительно подвергли пыткам. По некоторым данным, у первого была переломана нога, у второго – рука. К тому же кому-то потребовалось сжечь до неузнаваемости тела всех убитых. Зачем это было 19-летнему Челаху? Развлекался, что ли? Говорят, что когда его обнаружили, он сам был смертельно напуган. «Парень в ступоре, ничего не понимает, в прострации», – сообщил информатор, близкий к следствию…

Очень важна и реакция Президента Назарбаева на случившееся: он сказал о ТЕРАКТЕ на посту «Арканкерген» и впервые объявил национальный траур. Интересно и то, что преступление было совершено как раз накануне поездки Главы государства в Китай. Случайное совпадение? Никто не собирается подвергать сомнению судебный вердикт – это адвокатское дело. Но то, что к следствию было много вопросов, – это непреложный факт…

Череда загадочных смертей

Не успела пограничная служба оправиться от арканкергенского кошмара, как произошли другие необъяснимые события. Не прошло и года, как один за другим ушли из жизни два высокопоставленных сотрудника пограничного ведомства.

31 января 2013 года в своем кабинете был найден мертвым директор Академии погранслужбы КНБ генерал-майор Талгат Есетов, а 4 февраля покончил с собой Мурат Кадралинов, заместитель начальника пограничной заставы Чунджинского пограничного отряда регионального управления «Шыгыс» («Восток»). Оба случая официально признаны как самоубийства. Причины выдвигались разные. Второй суицид, например, объяснялся так: «…При возвращении из пограничного наряда на почве семейной ссоры». Друзья и коллеги находили такую версию нелепой. Кадровый офицер с твердым характером, лишенный сантиментов – и вдруг раскис от какой-то бытовой разборки? Кстати, в декабре 2012 года был еще один удар: в авиакатастрофе погибли глава пограничной службы Казахстана полковник Турганбек Стамбеков и еще 20 военнослужащих. Чаша бедствий была переполнена до краев…

Череда этих смертей в свое время вызвала много мнений и кривотолков, но общий смысл был такой: «Все эти события не случайны и как-то связаны между собой». И, действительно, кое-какие факты наталкивали на такие мысли. Например, председатель Союза ветеранов боевых действий и миротворческих операций Аскар Шимпеев, который с самого начала не верил в самоубийство офицеров, обратил внимание, что покойный Талгат Есетов в начале 2000-х годов руководил Ушаральским пограничным отрядом, то есть тем самым, в который входил и злосчастный пост «Арканкерген». Он же заметил: «Такой череды трагедий, начиная с прошлого года, не было ни у одной силовой структуры даже во времена Союза, когда все замалчивалось».

О взаимосвязи последних смертей с арканкергенским делом он высказался еще определеннее: «Действующие армейские офицеры, не только я, не верят, что Челах мог один всех убить. Есетов хоть и возглавлял Ушаральский погранотряд много лет назад, все же мог знать, что там творилось. Я не исключаю, что его убрали как ненужного свидетеля, так же убрали и замначальника Чунджинского пограничного отряда, который тоже мог представлять для кого-то опасность». И авиакатастрофа, кстати, произошедшая под Шымкентом, тоже рассматривалась как звено одной цепи. Шли даже конспирологические разговоры о планомерной «зачистке» влиятельных пограничных чинов…

Политолог Досым Сатпаев эти предположения решительно отвергает: «Многие находят в этих инцидентах какой-то заговор, были и те, кто искал в этом что-то мистическое. Никакой мистики в этом нет. Силовые структуры нуждаются в реформах. Слишком много случайных людей в таких ведомствах». Как бы то ни было, однозначных ответов на все вопросы нам, по-видимому, уже не получить. Остается только верить, что пограничную службу подобные потрясения впредь будут обходить стороной.

Миссия остается прежней

Начиная с марта прошлого года в пограничном ведомстве была проведена масштабная реформа. Эту военную структуру полностью интегрировали в систему КНБ. За последние годы пограничникам увеличили льготы, решили проблемы с жильем, улучшили условия несения службы даже на самых отдаленных труднодоступных заставах. А в связи с тем, что у многих семейных военнослужащих жены не работают, им увеличили денежное содержание, жилищные доплаты, повышена пенсия, узаконен ранний уход со службы. Словом, все делается для того, чтобы служба проходила без бытовых лишений и гарантировала уверенность в завтрашнем дне. Но главное даже не в бытовом устройстве, а в воспитании чувства самоуважения и гордости за свою профессию.

В одном из интервью директор пограничной службы генерал-лейтенант Болат Закиев (сейчас он уже в отставке по возрасту) рассказал об огромном значении пограничной миссии: «С границы начинается страна. Это первый рубеж государства. И по нему – и нынче, и всегда – держава сразу проверяется на прочность. Любого гостя – и врага, и друга – всегда самым первым встречает пограничник. Если армия создана для защиты Отечества, то пограничники в первую очередь берегут политическое реноме государства, сторожат его экономические интересы и охраняют секреты».

Точнее не скажешь. Остается только пожелать пограничникам беспорочного служения делу и мирных безмятежных границ!

Елена ЛЕТЯГИНА