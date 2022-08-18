День пограничника отмечают в Казахстане

Казахстанские погранвойска были основаны в 1992 году.

Пограничники круглые сутки охраняют рубежи границ Казахстана, работа нелегкая! Каждый раз военным приходится сталкиваться с разными ситуациями.

Они всегда в боевой готовности, в народе говорят, именно пограничник не должен быть всегда на чеку. Дастан Карипов рассказывает, на границе с братским Узбекистаном все тихо, бывают нарушители, границу охранять нелегко.

«Работа у нас сложная, но мы служим и понимаем насколько ответственная у нас работа. Так что наши граждане могут быть спокойны», — говорит Дастан Карипов начальник пограничного отделения КНБ РК.

Сотрудников погранслужб сегодня поздравляет не только руководство, но и родные и близкие. На профессиональный праздник сегодня Ильяс Буканов пришел со своей семьей. Сотрудник служит на границе с Узбекистаном, совсем не так давно, его бойцы задержали крупную сеть наркоторговцев, через границы пытались провести 35 кг героина.

«Мы на границе задержали автомобиль, сразу вызвал подозрение, так как наша собака по кличке белка проявила внимание сразу. После досмотра выяснилось что пытались провезти 35 кг героина»,- говорит Ильяс Буканов сотрудник пограничной службы КНБ РК.

В честь праздника отличившихся на службе наградили почетными грамотами и ценными подарками. После торжественной части концерт, где погранвойска поздравили артисты Казахстана. А после, для многих снова дорога на границу, а для кого-то заслуженный отпуск, после которого снова на работу, охранять рубежи нашей страны.