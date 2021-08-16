Государственные гранты присуждены по итогам заключительного заседания Республиканской комиссии.

Всего для участия в конкурсе присуждения грантов документы подали более 75 тысяч абитуриентов. В этом году наиболее востребованными стали такие направления, как «Образование» и «Здравоохранение», а также «Информационно-коммуникационные технологии», «Право», «Дизайн», «Менеджмент».

Среди претендентов на гранты – более 8 тыс. обладателей знака «Алтын белгі», более 800 победителей международных и республиканских олимпиад, а также 520 победителей республиканских и международных спортивных соревнований. При равенстве баллов у них имелось преимущественное право.

Все обладатели грантов для зачисления должны будут представить свои документы в вузы до 25 августа.

По всем вопросам можно обращаться по следующим номерам телефонов:

87172 695096

87172 695280

87172 695287

87172 695292

87172 695071

87172 742284

87172 742525

8 7172 741739

Список обладателей грантов ⤵️⤵️⤵️

https://t.me/bilim_jane_gylym/1779