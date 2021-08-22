Четыре знака Зодиака, которым выпадет уникальный шанс изменить свою жизнь к лучшему во время августовского полнолуния. Оно наступит сегодня, 22-го августа.

Овен

В сторону Овна подует ветер перемен. Вас ждут интересные новости, события или планы, которые внесут в вашу жизнь корректировки. Вероятна встреча с человеком, которого вы не видели много лет, новый проект, предложение работы, путешествие. А Овнов-одиночек может ждать интересное знакомство. Главное — смело идите на встречу новому и не замыкайтесь в четырех стенах.

Рак

Рак сможет ощутить себя хозяином положения в деловой сфере жизни. Вы будете контролировать ситуацию, умело дергая за ниточки. Вы сможете добиваться поставленных целей, при этом будет соблазн пойти по головам. Астрологи рекомендуют все же прислушиваться к мнению со стороны, дабы не испортить отношения с окружающими.

Козерог

Вы можете почувствовать желание стать частью как-либо системы. К примеру, влиться в новый коллектив, сменить место работы, пойти учиться или даже вступить в брак. Иными словами, Козерог способен задуматься о своем месте в жизни и начать действовать, чтобы занять достойное место под солнцем. Не противьтесь этому порыву — он поможет вам продвинуться вперед по социальной или карьерной лестнице.

Водолей

Перед Водолеем встанет нелегкая задача, от решения которой может зависеть очень многое. Возможно, от вас потребуется принятие окончательного решения в каком-то вопросе или важный шаг, который задаст в жизни новое направление. Астрологи говорят, что ваши решения должны быть взвешены и продуманы, ведь последствия этого выбора еще долго будут давать о себе знать.

Источник: .rbc.ua