Какими переменами сулит год Кролика

Год Водяного Кролика начнется с 22 января 2023 года и продлится до 9 февраля 2024 года. Он сулит нам много перемен, к которым нужно быть готовым и всегда надеяться, что в итоге все будет к лучшему.

Крыса

(1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

У Крыс довольно продуктивный год. Они будут в состоянии справиться с большинством своих жизненных задач, многие из них сделают это, что называется, на «отлично». И хотя такой успех дастся немалыми усилиями, но в целом 2023 год большинство из них впоследствии будет вспоминать с удовольствием.

Хорошие перспективы сложатся для Крыс в профессиональной сфере. Трудолюбивые и настойчивые представители этого знака будут в фаворе у Кролика, окажутся в состоянии достичь значительных результатов и ощутимо продвинуться на пути к личной карьерной вершине. Но каждому из представителей этого знака следует помнить, что все хорошо в меру, и интенсивные усилия в работе должны периодически компенсироваться полноценным отдыхом.

Финансовая ситуация будет складываться хоть и без критического негатива, но, вероятнее всего, и без значительного улучшения их нынешнего материального благосостояния. Впрочем, все это отнюдь не плохо, так как можно утверждать определенно, что в уровне жизни Крысы не просядут. При регулярном планировании расходов им точно хватит на насущные потребности без необходимости влезать в долги или жестко экономить.

В личной жизни полезной тактикой поведения для Крыс станет, во-первых, готовность идти на компромисс; во-вторых, вовремя уступить, а в-третьих, демонстрировать порядочность. Хитрости и изворотливости должно быть поменьше или, по крайней мере, они не должны быть всем очевидны.

Что касается здоровья, то оно в основном Крыс не подведет. Но это не значит, что на самочувствие совсем можно не обращать внимания. Если возможный сбой физиологического характера, как правило, будет оказываться локальным и проходящим, то вот нагрузка на нервную систему может создаваться избыточная. Соответственно, о своих нервах Крысам рекомендуется заботиться в течение всего года.

Бык

(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033)

Гороскоп для Быков на 2023 год указывает на то, что наступающий годовой цикл станет для них временем интересным и содержательным. Бык и хозяин 2023-го смогут найти общий язык: Кролик способен довольно тонко и точно чувствовать истинные потребности Быков.

Немало событий ожидает Быков в личной жизни. А кое с кем произойдет нечто поворотное, что основательно изменит их будущее. При этом Быкам не нужно торопиться с принятием решений, в особенности в первые 4-5 месяцев года. Одиноким представителям знака стоит критично смотреть на потенциальных кандидатов на свое сердце и стараться реально оценивать достоинства этих людей.

Карьерные успехи возможны и даже вероятны в том случае, если Быки приложат к исполнению личных профессиональных обязанностей достаточно усилий. К слову, эта рекомендация тесно перекликается с прогнозом личной жизни, поскольку в 2023-м выиграют те, кто в первой половине года будет менее увлечен устройством личной жизни, делая акцент на карьере, а начиная с лета постепенно поменяет приоритеты в обратную сторону.

Денежные дела Быков будут в основном складываться по принципу «то густо, то пусто». А потому наиболее легко год переживут те из них, кто сумеет заставить себя не шиковать в моменты денежного благополучия, а более ровно распределять свой бюджет.

По поводу здоровья Быкам излишне переживать не нужно. Но стоит иметь в виду, что для них актуальны риски бытового травматизма. Соответственно, потребуется внимательность и осторожность в повседневной жизни. В остальном же опасаться больших проблем не стоит.

Тигр

(1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Гороскоп для Тигров на 2023 год содержит в себе немало приятных прогнозов. И это несмотря на то, что у Тигра и Кролика немало поводов для разногласий, и поиск общего языка иногда довольно затруднителен. Но, с другой стороны, Тигр – натура сильная и выносливая, многие проблемные ситуации способен разрешать и без посторонней помощи.

Больших карьерных успехов Тиграм в 2023 году достичь вряд ли удастся. Кроме того, у части людей этого знака может возникнуть предположение, что они занимаются не своим делом, но такие мысли пока нужно гнать подальше. Оптимальная тактика поведения в 2023 году – спокойное выполнение рабочих обязанностей, без надрыва и чрезмерного усердия.

Свои финансы Тиграм рекомендуется держать под постоянным вниманием и контролем. Это необходимо, чтобы максимально грамотно и равномерно распределять свои доходы и сделать хороший задел на будущее.

В следующем годовом цикле людям этого знака точно не нужно излишне переживать о своем здоровье. Конечно, утверждать, что оно будет идеальным у всех Тигров в течение всего года, было бы неправдой. Но чего-то критического с большинством из них наверняка не произойдет. Однако есть два момента повышенного риска – появление аллергии и бытовой травматизм. Имея это в виду, Тигры будут более осторожными и смогут избежать неприятностей.

Особого внимания потребует личная жизнь. Для Тигров, уже имеющих любимого человека, это должно выразиться в активном поддержании в себе оптимистичного настроя. В особенности в моменты, когда обстоятельства будут заставлять тревожиться или нервничать. А одиноким представителям этого знака можно посоветовать держать в узде свою страстную натуру, чтобы не спугнуть подходящего человека.

Кролик

(1927, 1939, 1951, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Кролик в 2023 году сам себе хозяин. Это его время, которое ознаменуется значительными возможностями для личного развития. Но тем не менее идеально ровными следующие 12 месяцев для него не станут.

Ведь у Кролика и забот прибавится. Так что гороскоп на 2023 год прогнозирует для Кроликов не самый легкий жизненный период, который, впрочем, ознаменуется весомыми позитивными результатами, способными оказывать влияние еще в течение довольно длительного времени.

Отличные перспективы прогнозируются для Кроликов в плане карьерного роста. Разумеется, не каждый из них достигнет той вершины, к которой стремится, но продвижение вперед и вверх ощутят многие, причем вне зависимости от сферы деятельности. Хотя, конечно, в наиболее благоприятных условиях окажутся творческие индивидуалы.

Финансовые вопросы будут занимать у Кроликов много времени. Однако в основном это не связано с материальными трудностями. Гораздо чаще им придется решать задачи выбора той или иной покупки, распределения средств и т.п. Нуждаться же им практически не придется. А вот какие-то достаточно крупные приобретения сделают почти все.

Очень много эмоциональных ресурсов будет у Кроликов отнимать личная жизнь. Здесь их ожидает целый поток событий самого разного плана. Хотя все-таки доминировать в них будут события позитивные и способствующие движению в сторону личного счастья. Практически каждый Кролик получит немало возможностей узнать, в чем заключается истинная романтика и что такое полное взаимопонимание в отношениях.

В 2023 году людям этого знака не стоит опасаться каких-либо сложностей, связанных с физическим здоровьем. А вот психологическое самочувствие иногда может давать сбои. И что же в таком случае делать? А делать ничего особенного не нужно. Более того, чем проще будет способ приведения себя в норму, тем для Кролика лучше. Никаких экстраординарных (экзотических, слишком сложных в реализации, сильнодействующих и др.) средств им использовать категорически не рекомендуется. Чаще всего будет достаточно обратиться за моральной поддержкой к близким по духу людям.

Дракон

(1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Совместимость Дракона с хозяином года Кроликом оценивается как довольно высокая, хотя и неидеальная. Это дает основания рассчитывать на то, что людям этого знака предстоит вполне позитивный период. 2023 год для Драконов выдастся относительно спокойным и благополучным. Даже то обстоятельство, что им не стоит ожидать событий, имеющих судьбоносное значение, не должно их огорчить или разочаровать. Ведь иногда полезно пожить в состоянии штиля, с простой уверенностью в завтрашнем дне (что сегодня большая редкость).

В карьерных делах не стоит рассчитывать на какие-то заоблачные успехи и не ждать отклика на прилагаемые усилия мгновенно. Все должно идти своим чередом. Есть все основания предполагать, что для многих Драконов делом жизни окажется многолетнее хобби, которое удастся перевести в категорию профессиональной деятельности. Тогда многие вопросы, существовавшие ранее из-за недовольства своими карьерными возможностями и перспективами, будут сняты.

Острой нехватки денег Драконам опасаться вряд ли стоит. А если подобная проблема возникать и будет, то лишь эпизодически и для очень малого числа представителей этого знака. Разумной тактикой ведения финансовых дел станет планирование расходов и сведение к минимуму спонтанных трат.

К слову, потенциальным источником возникновения финансовых рисков станет окружение Драконов. Они периодически будут получать со стороны советы и настоятельные рекомендации, которые могут оказаться неверными.

Множество приятных моментов ждет Драконов в личной жизни. В контактах с близкими людьми правильной станет тактика золотой середины. Одинокие Драконы получат массу шансов на ту самую встречу со «своим» человеком.

Критических проблем со здоровьем большинству Драконов точно не грозит. Единственное, что им следует иметь в виду, так это то, что некоторые недомогания у Драконов могут возникнуть из-за сбоев работы пищеварительной системы, поэтому уже с начала года желательно задуматься о коррекции рациона и режима питания.

Змея

(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

У Змеи очень высокая степень совместимости с Кроликом, это подразумевает, что хозяин года готов оказывать представителям этого знака всестороннюю поддержку и оберегать от критических ситуаций. Хотя сделать жизнь Змей идеально гладкой и приятной Кролику все же не удастся. Особенно в личном плане – здесь все будет почти идеально.

Значительное влияние на качество жизни и на грядущие успехи Змей будет иметь сфера их отношений. Чем меньше они допустят конфликтов, тем лучшей окажется динамика в других направлениях, в частности, в профессиональной деятельности. Люди, работающие в коллективе, получат гораздо больше шансов на профессиональное продвижение, нежели индивидуалисты. Хотя и вторые вполне смогут рассчитывать на успех, если расширят круг своего общения.

Финансовый 2023 год обещает выдаться для Змей более чем удачным. Правда, поступления денег в бюджет не всегда будут одинаковыми. Но подвоха тут опасаться не нужно, потому что речь в основном пойдет о позитивных финансовых всплесках, когда кошельки Змей будут пополняться дополнительными суммами. Едва ли не единственный повод для беспокойства Змей в финансовом плане – попытки кое-кого из окружения, как говорится, сесть им на голову, пользуясь их материальным благополучием. А этого, само собой, допускать крайне не желательно.

Особых проблем со здоровьем у Змей не будет. Если какие-то недомогания и возникнут у них, то точно ненадолго. И серьезных последствий иметь не смогут. Правда, есть некоторые риски сбоев в работе печени, кроме того, время от времени могут появляться нарушения в функционировании кишечника. Но и тут большинству Змей достаточно просто нормально питаться, чтобы эти риски минимизировать и свести к редким эпизодическим проявлениям.

Лошадь

(1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Лошадка может смело рассчитывать на поддержку Кролика. Но при этом им важно ее не переоценивать и все-таки не ждать от следующих 12 месяцев больше, чем реально возможно. А это немало: относительно спокойное существование, хотя и без особо ярких событий, но и без критических проблем.

В 2023 году многие Лошади увидят позитивную динамику в профессиональной сфере. Но, конечно, она не возникнет сама собой. Нужны определенные усилия. Кому-то придется заняться сменой имиджа, некоторым точно пойдет на пользу расширение круга контактов.

Финансовый прогноз на 2023 год для Лошадей вполне позитивен. Большинству из них удастся не просто благополучно сводить концы с концами, но и сделать весомые приобретения, полезность которых целиком оправдана. Само собой, для этого желательно хотя бы отчасти планировать свои траты. Но проблемой для Лошадей это не станет. В основном они будут поступать именно так, а потому бесполезных расходов им, скорее всего, удастся избежать.

В личной жизни Лошадям рекомендуется, что называется, спешить медленно. Спонтанно сказанные слова или совершенные действия могут иметь самые неприятные последствия. В первую очередь это проявится в рисках возникновения вокруг них очагов конфликтов по самым разным поводам. Естественно, больше всего проблем из-за этого могут получить Лошадки, состоящие в браке. Но и холостым представителям этого знака тоже нередко будет доставаться, как говорится, на орехи.

Некоторого внимания и заботы потребует здоровье. Обратить внимание в первую очередь следует на сердце, печень и показатели крови. Разумеется, не всякое недомогание будет связано именно с ними, однако иметь это в виду желательно. В идеале в течение года стоит произвести диагностику организма. Второй же точкой приложения усилий для Лошадок должны стать их привычки. Год отлично подходит для избавления от наиболее вредных привычек и пристрастий.

Коза

(1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

У Козы отменная совместимость с хозяином 2023 года Кроликом. И это может означать только одно – его всестороннюю и мощную поддержку. Козе предстоит результативный годовой цикл, полный позитива и созидательного начала. Хотя вовсе избежать событий, которые могут стать для них источником волнений, не удастся.

Профессиональная сфера в 2023 году будет занимать в жизни Коз особое место. На нее придется тратить много времени и сил, основательно вникать в свои рабочие обязанности, а может быть, еще и брать на себя новые. И все это они должны воспринимать с позитивом.

Больших финансовых затруднений Козам бояться не нужно. Если нехватка денег у них возникать и будет, то с ней им точно удастся справиться. Причем во многих случаях такие моменты в их жизни обязательно будут чередоваться с позитивными финансовыми всплесками. В такие периоды Козы смогут при желании делать интересные и важные покупки.

Во взаимоотношениях с близкими людьми Козам рекомендуется вести себя сдержанно и терпеливо. Фонтанировать эмоциями не стоит, равно как не надо излишне навязывать окружающим свое общество. Лейтмотивом всяких контактов в 2023 году для Коз должно стать уважение к чужому жизненному пространству. В первую очередь это касается отношений с любимыми.

Год не принесет Козам больших проблем с самочувствием. Большинству из них достаточно будет минимальной заботы о своем организме. Но все-таки среди Коз найдутся те, кто окажется настолько беспечным, что сумеет израсходовать потенциал своего здоровья слишком быстро. А чтобы подобного не случилось, людям этого знака рекомендуется разумная умеренность во всех отношениях.

Обезьяна

(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Гороскоп для Обезьян на 2023 год говорит о том, что это время для них не самое простое, однако интересное и потенциально плодотворное. Конечно же, они должны сразу принять один совет: если будут возникать проблемные моменты, то искать их причину следует в первую очередь в себе. Ведь лично от них в ближайшие 12 месяцев зависеть будет гораздо больше, чем в другое время.

Уровень доходов у большинства Обезьян повысится. И те из них, кто не начнет впадать в крайности, потакая всем сиюминутным желаниям, проживут год финансово благополучно. А кое-кто сумеет достаточно удачно вложить свои средства.

Карьерные успехи для Обезьян вероятны, однако отнюдь не гарантированы. Чтобы сделать их реальностью, придется кое в чем себя ущемлять. Например, задуматься о повышении самодисциплины.

Кроме того, Обезьянам следует научиться вести себя в обществе коллег более тихо и спокойно, избегая без значительного повода демонстрации собственной значимости (компетентности, остроты ума и т.д.).

Источником множества положительных впечатлений станет для Обезьян личная жизнь. Их ждут хорошие события. Уже существующие отношения испытают позитивную динамику, одинокие Обезьянки почти наверняка заведут перспективное знакомство.

Единственный, кто окажется в зоне некоторого риска проблем, – те, кто состоит в браке уже много лет. Перед ними могут время от времени вставать вопросы, связанные с переоценкой их союза в целом и достоинств супругов в частности. Лучшими союзниками в таких делах станут рассудительность и терпение.

В 2023 году мало кому из представителей этого знака будет сходить с рук халатное отношение к собственному здоровью. Очень хорошо и правильно, если Обезьянки будут помнить об этом с первых же дней года. И не просто помнить, а еще вести себя соответствующим образом: соблюдать необходимую степень бережности в отношении к своему здоровью и следовать хотя бы нескольким ключевым принципам ЗОЖа.

Петух

(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Для Петухов 2023 год, судя по всему, выдастся не самым простым. Причина – не очень высокая совместимость знака с хозяином годового цикла Кроликом. С другой стороны, ему присущи великодушие и щедрость, значит, все добросовестные труды, все искренне благие намерения Петухов будут Кроликом адекватно оценены.

С финансовой точки зрения год Петухам предстоит неплохой. Им не стоит ожидать какого-то особенного улучшения материального благосостояния, однако не нужно бояться и критических проблем, связанных с деньгами. А еще Петухам не стоит тратить деньги напоказ, просто ради того, чтобы потешить свое самолюбие и произвести впечатление на окружающих.

К карьерным успехам Петухам сейчас слишком стремиться не стоит. В каждом конкретном случае придется оценивать баланс потраченных усилий и ожидаемого результата. Единственный совет, который в данном случае можно дать: коммуникации на работе нужно свести к сугубо деловым отношениям и избегать концентрации всеобщего внимания на себе.

Много эмоций – причем как положительных, так и не очень – может быть связано у Петухов с личной жизнью. Вокруг них то и дело будут возникать острые ситуации, источником их будут сами Петухи. Впрочем, снизить подобные риски можно, если не позволять чувствам брать верх над здравым смыслом. Плюс желательно не переоценивать возможностей своих любимых и других близких.

Некоторое внимание Петухам однозначно придется уделять своему здоровью. Не стоит рассчитывать только на потенциал собственного организма, ибо его, скорее всего, окажется недостаточно. В зону риска у большинства Петухов попадет кишечник. Им рекомендуется тщательнее следить за работой желчного пузыря. Ну и, само собой, актуальной темой станет для Петухов нервная система. Любые сбои в виде беспричинных перепадов настроения следует пресекать буквально на корню.

Собака

(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

Вот уж кому Кролик точно рад, так это Собаке. Они отлично ладят. Так что Собака может рассчитывать на полную поддержку едва ли не во всем, с чем ей придется столкнуться. Отсюда следует логичный вывод, что гороскоп на 2023 год предсказывает Собакам очень удачный период.

В карьерных делах Собакам будет полезен здоровый эгоизм. Им не стоит излишне переживать о чужих неудачах, «вписываться» за кого-либо без большой нужды. Лучше сконцентрироваться на собственных задачах и спокойно решать их без излишних эмоций. К слову, времени на профессиональную деятельность они должны тратить столько, сколько требует здравый смысл, а не чьи-то чужие интересы.

В этом году Собакам не стоит опасаться больших финансовых проблем. Какие-то моменты, в которые они могут сталкиваться с нехваткой средств, в их жизни возникать все-таки будут. Однако они наверняка не окажутся непреодолимыми. Людям этого знака точно будет хватать на самое необходимое, а многим даже на избыточное. Причем финансовая ситуация сложится тем более благополучно, чем меньше они будут позволять себе сомнительных операций.

Здоровье Собак в основном подводить не будет. Единственное, что может давать сбои, это пищеварительная система. Поэтому им рекомендуется пересмотреть свой рацион питания и упорядочить режим приема пищи. Этого будет достаточно, чтобы не испытывать значительных проблем. Однако не следует думать, что такая задача не будет стоить Собакам никаких усилий. Будет! Ведь придется в чем-то себе отказывать. Но она вполне разрешима, поэтому браться за нее желательно поскорее.

Что касается личной жизни, то тут Собакам не нужно остерегаться каких-то неприятностей. Те из них, кто уже имеет партнера, проведут год довольно спокойно. Периодически они будут испытывать скуку, а иногда и неудовольствие от нехватки ярких событий. Однако пускаться во все тяжкие нельзя: такие поступки могут иметь очень тяжелые последствия. А вот одиноким Собакам жаловаться на чрезмерный штиль не придется. Они обязательно получат шанс на судьбоносную встречу.

Кабан

(1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)

У Кабана и Кролика обычно высокая совместимость, им неизменно удается находить общий язык практически в любых вопросах. Помните, как дружно Кролик и Пятачок тащили из норы застрявшего Винни Пуха. А главное – результативно!

Гороскоп на начавшийся год прогнозирует Кабанам много позитива на самых разных поприщах. Они точно могут ожидать больших успехов в профессиональной сфере. Поэтому те, кто всерьез занят карьерой, может смело считать 2023 год своим. Но чтобы достичь действительно значительных результатов, нужно ориентироваться не на абстрактные фантазии, а на реалистичные расчеты. Тогда год станет для Кабанов хорошим трамплином для воплощения долгосрочных идей.

Кабанам не следует опасаться значительных финансовых проблем. Деньги будут идти к ним в руки по заслугам. Причем они должны отдавать себе отчет, что чем больше уверенности в этом они сумеют внушить, тем меньше денежных сложностей испытают в реальности.

Много интересного Кабанам обещано и в личной жизни. Довольны окажутся и те, кто еще только ищет спутника жизни, и те, кто его уже нашел. Но если вторые могут позволить себе расслабиться и даже отчасти просто плыть по течению событий, то первым желательно немного напрячься и постараться точно нарисовать образ как личного счастья, так и человека, который будет его олицетворять.

В 2023 году большинство Кабанов продемонстрирует очень высокий потенциал здоровья. Но каждый из представителей этого знака должен отдавать себе отчет в том, что год Кролика закончится, а приобретенные дополнительные проблемы с самочувствием, которые пока оставались не замеченными, проявятся. Потому желательно придерживаться нормального образа жизни и не изнашивать ресурсы организма.