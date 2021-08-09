8 августа в 20: 28 поступило сообщение о возгорании сухой травы на территории дендропарка имени Аскарова, расположенного по ул. Байдибек би Аль-Фарабийского района г. Шымкент. Пожар локализован в 20:50 и полностью потушен в 20:56.

Площадь пожара составила 150 кв. метров. Пострадавших и погибших нет. Причины возгорания выясняются.

На месте происшествия были задействованы 22 сотрудника пожарной службы ДЧС г. Шымкент, 4 единицы техники.

Уважаемые жители города! Напомним, по статье 336 кодекса РК Об административных правонарушениях налагается штраф физическим лицам 20 МРП (58 340 тг.), субъектам крупного предпринимательства до 500 МРП (1 млн. 458 тыс. 500 тг.), просит ДЧС Шымкента.