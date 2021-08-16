Вам хоть раз в жизни удавалось вернуть некачественный товар, купленный в магазине, к примеру, телевизор, пылесос? Просроченные салат, молоко, колбасу, консервы?

Если да, поздравляем, если нет, то у вас вскоре появится шанс добиться этого. Каким образом, попытаемся выяснить в беседе с главным специалистом департамента Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по городу Шымкенту Айман Кожамуратовой.

– Айман Акановна, на рассмотрение общественных организаций страны поступил проект концепции к новому законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав потребителей». О каких изменениях и дополнениях здесь идет речь?

– Концепция предполагает усиление механизмов и законодательной защиты прав потребителей. В частности, в проекте предусмотрены нормы по повышению эффективности работы общественных объединений в области защиты прав потребителей, расширение возможностей их сотрудничества с госорганами.

– То есть человек будет отстаивать свои права потребителя не в одиночку, а с помощью того или иного общества защиты прав потребителей?

– Да, предлагается усиление системы за счет деятельности единой организации по защите прав потребителей и введения института омбудсмена в данной области. Обратите внимание, ЕДИНОЙ организации.Предполагается пересмотреть механизм последовательности мероприятий в системе защиты прав потребителей, внедрить на законодательном уровне понятия «технически сложный товар» и «существенный недостаток товара (работы, услуги)», уточнение понятия «абонентское устройство сотовой связи». Распространить базовые принципы закона на сферы финансовых, социальных, медицинских, туристских и иных услуг.

– Раз это общественные организации, напрашивается вопрос: за счет чего они будут работать, а главное – насколько эффективно?

– Об этом можно судить уже по такому факту: в проекте концепции прописана позиция Министерства торговли и интеграции РК по введению института по начислению общественным объединениям потребителей вознаграждений от суммы, возмещаемой потребителю.

– Вот интересно, сколько к вам, в департамент Комитета по защите прав потребителей, обращается граждан? Ведется такая статистика?

– За первое полугодие 2021 года к нам поступило более 300 обращений. Этот показатель на 65 процентов больше аналогичного за прошлый год. Специалистами департамента рассмотрено и возвращено более 22 000 000 тенге денежных средств потребителям города Шымкента.

– На что чаще всего жалуются шымкентцы?

– Большая часть обращений в департамент приходится на розничную торговлю, транспортные услуги и интернет-торговлю.

Если в процентном отношении, то розничная торговля – 37 процентов, транспортные услуги – 23 процента, ЖКХ – 18 процентов, интернет-торговля – 12 процентов, сфера быта – 10 процентов.

– И какова судьба этих обращений?

– На сегодняшний день большая их часть решается по досудебным претензионным письмам.

– Подробнее об этом, пожалуйста.

– Поправками в Закон Республики Казахстан «О защите прав потребителей» от 25 июня 2020 года уполномоченным органом в сфере защиты прав потребителей внедрена трехступенчатая система рассмотрения и разрешения жалоб потребителей (1 этап – продавец и субъекты досудебного урегулирования споров, 2 – государственные органы, 3 – суд).

Заявитель обращается в наш департамент. Специалисты в рамках закона составляют претензионное письмо и направляют его, к примеру, торговым работникам, на которых жалуется заявитель. Получив претензионное письмо, продавец, работник, оказывающий торговые услуги, должен в 10-дневный срок, указанный в статье 42-4 закона, ответить и удовлетворить заявление потребителя. Весь процесс контролируется сотрудниками департамента.

– Да, в одиночку защищать свои права крайне трудно.

– Весной этого года руководитель нашего департамента встретился с руководителями шести общественных объединений по защите прав потребителей города Шымкента и подписал меморандум о сотрудничестве с ними.

Департаментом совместно с этими общественными объединениями открыты «потребительские уголки» на территории семи рынков города, в частности, «Евразии», «Айны», «Сауле». Мы используем все доступные нам информационные платформы для пропаганды прав потребителей.

Государство старается либерализовать бизнес, запрещает проверки, снижает налоги, отменяет лицензирование и инициирует другие различные меры по стимулированию развития предпринимательства. А на другой стороне – потребитель и его права, которые в нашей стране нередко нарушаются. Многие годы потребитель является самым незащищенным субъектом на потребительском рынке.

И это при том, что повышение качества жизни казахстанцев неразрывно связано с улучшением уровня защиты прав потребителей. Ведь от защищенности потребителей зависит и развитие предпринимательства. Уверенный в своих правах потребитель обеспечит повышенный спрос на товары, работы и услуги.

– Когда будет утверждена данная концепция?

– Проект концепции защиты прав потребителей сейчас обсуждается общественными объединениями защиты прав потребителей. Точные сроки ее утверждения назвать затрудняюсь. Надеюсь, до конца года.

Подготовила Фарида ШАРАФУТДИНОВА

Контакты общественных объединений города Шымкента по защите прав потребителей

1. Шымкентское городское общественное объединение по защите прав потребителей:

г. Шымкент, мкр. «Нурсат», медцентр «Медикер», 5 этаж, тел. 8-701-174-91-20; akzhol.kazakhstan@bk.ru. Руководитель – Бегимкул Толентаев.

2. Общественное объединение по защите прав потребителей «Ардагер Онтустик»: тел. 8-775-841-74-53. Руководитель – Т. К. Карментов.

3. Общественное объединение по защите прав потребителей «Дулат»: г. Шымкент, пр. Тауке хана, 45, тел.: 8 (7252) 55-14-69, 8-701-262 -95-01; gazivoy.yeshov@bk.ru. Руководитель – Газывай Маккамович Ешов. А также 8-701-357-42-63, 8-778-553-56-77 – главный специалист Хамза; bakytzhan.abzelbek@mail.ru.

4. Общественное объединение по защите прав потребителей «Қоғам»: г. Шымкент, ул. Айбергенова, 1, тел.: 8 (7252) 27-94-05, 8-701-658-94-78. Руководитель – Дусенбай Илесулы Токебаев.

5. Общественное объединение по защите прав потребителей «Оңтүстік»: г. Шымкент, Темирлановское шоссе, б/н, тел.: 8-701-474-51-00, 8-702-593-65-47. Руководитель – Сансызбай Кейкиев.

6. Общественное объединение по защите прав потребителей «DEMEU»: г. Шымкент, ул. Жангельдина, 32, тел. 8-702-710-73-00; lexzpp@mail.ru. Руководитель – Светлана Владимировна Колтышева.

7. Общественное объединение по защите прав потребителей «Өткір Нұр»: г. Шымкент, ул. Гагарина, 17а, тел.: 8-705-355-05-74, 8-702-256-07-20, Kkoshtaev@bk.ru. Руководитель – Казыбек Базарбайулы Коштаев.

Департамент Комитета по защите прав потребителей по городу Шымкенту расположен по адресу: г. Шымкент, ул. Байтурсынова, 66, 5-й этаж.

Телефоны: 8 (7252) 21-10-92, 8-707-936-41-84.