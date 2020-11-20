В Шымкенте с начала года зарегистрировано 78 нарушений в сфере прав потребителей. Предпринимателям выданы предупреждения и наложены штрафы. А насколько потребители Шымкента знают свои права? Куда и кому можно пожаловаться?

Социальные сети сегодня стали своеобразной доской позора, куда потребители выкладывают свои истории приобретения некачественных товаров. Истекший срок годности, нахождение в продуктах различных предметов — далеко не весь перечень жалоб потребителей.

По словам специалистов, с начала года они проверили 925 торговых точек и 13 продовольственных рынков Шымкента, на которых выявили 78 фактов реализации продуктов, которые опасны для потребления. По результатам на предпринимателей наложили административные штрафы.

Жанар Кудаярова, главный специалист отдела контроля технических регламентов департамента санитарно-эпидемиологического контроля: «Наша задача — обеспечение населения безопасными продуктами. 78 из всех проверенных продуктов не соответствовали требованиям техрегламентов, то есть они не соответствуют микробиологическим и химическим показателям.

В целом, на торговые точки, реализующие некачественные продукты, было выписано 19 предписаний и, согласно пункту 1 статьи 425 адмкодекса РК, наложен штраф в размере 159 060 тенге».

Специалисты уверяют, с начала года к ним не поступило ни одной жалобы на просроченные продукты питания. Значит ли это, что горожан все устраивает, даже реально просроченные продукты?

Как выяснилось, зачастую покупатели, в случае возникновения подобных ситуаций, решают вопрос с продавцом мирным путем.

Прежде, чем выставлять товар на полки и прилавки, продавцы должны следовать ряду правил, говорят специалисты.

Майра Каракулова, руководитель отдела координации и обслуживания населения департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкента: «В магазине продавцам и потребителям следует обращать внимание на сохранность безопасности пищи и сроки ее реализации. И еще, нужно обращать внимание на место и способ хранения. Также потребитель имеет право знать, кто производитель товара и его состав».

К слову, с апреля по август качество продуктов фактически не проверяли. Всему виной — карантин. К счастью, отравлений некачественными продуктами с начала года не зарегистрировано. Если вы всё же столкнулись с некачественными товарами, можете позвонить по телефону доверия 30-03-04 и пожаловаться. Награду за это вам не дадут, но кто знает, может именно ваш звонок спасет чью-то жизнь.

Саида Турсуметова