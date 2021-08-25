На большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, связи с чем, пройдут дожди с грозами.

Лишь на северо-востоке, востоке с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, на юго-востоке в горных районах — град, на севере — туман.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются гроза, град, при грозе ветер 15-20 м/с. В Алматинской области в горных районах ожидается гроза, днем в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с. На востоке Акмолинской области ожидается гроза, днем на западе и востоке области усиление ветра 15-20 м/с. На юго-востоке Атырауской области, днем в горных районах Туркестанской области, на севере, северо-западе Костанайской области ожидается гроза, усиление ветра при грозе 15-20 м/с. Днем на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем на юго-востоке области — ветер 15-20 м/с. На западе Карагандинской области ожидается гроза, на севере, востоке, западе области усиление ветра 15-20 м/с. На западе, северо-западе Мангыстауской области, днем на севере, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью на севере Павлодарской области ожидается туман.

Днем на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, на юге Мангыстауской области сохраняется сильная жара.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Костанайской, на западе Алматинской, Карагандинской, на юге Восточно-Казахстанской областях, на юго-западе, северо-западе Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте сегодня ожидается +38..+32 °C, без осадков, легкий ветер. Завтра: +24..+38 °C, без осадков, слабый ветер.