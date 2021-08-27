На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков.

Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, северо-западе, в горных районах юго-востока и юга пройдут дожди с грозой. По республике ожидаются усиление ветра, на севере, в горных районах юго-востока — град.

В Туркестанской, днем в горных районах Жамбылской, Алматинской, на юго-западе Западно-Казахстанской, севере Костанайской, на северо-западе, северо-востоке Северо-Казахстанской областей ожидается гроза, при грозе ветер 15-20 м/с, днем в в горных районах Жамбылской, на северо-западе, северо-востоке Северо-Казахстанской области – град.

Днем на большей части Алматинской, Атырауской, Актюбинской областях, на юге Костанайской Западно-Казахстанской, Мангыстауской области сохраняется сильная жара.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областях, на юго-западе Карагандинской области, на юге, северо-западе Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте сегодня ожидается +36..+31 °C, без осадков, слабый ветер. Завтра: +23..+36 °C, без осадков, легкий ветер.