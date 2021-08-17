С понятием «сетевой маркетинг» я познакомилась лет 20 с лишним назад, когда страна еще не оправилась от перестроечных потрясений.

Безработица тогда была повальная. Многие предприятия Шымкента закрылись насовсем, а другие пребывали в таком жутком коллапсе, что оплачивать труд своих рабочих и сотрудников были просто не в состоянии. Штатный народ сокращали косяками. Может, кто-нибудь еще помнит стихийную «биржу труда» на улице Туркестанской, возле бани? Это был прямо-таки «невольничий рынок», где с утра толпились мужчины, предлагающие свой труд за бесценок… К ним изредка подъезжали солидные дяди на иномарках, оценивали придирчивым взглядом и, недолго уговаривая, развозили их по своим «объектам». Не прошедшие «кастинг», завистливо смотрели им в след…

«Непыльная» работа

Может показаться, что я сгущаю краски, ибо расписанная мной мрачная картинка безработицы отдает каким-то преувеличенным «чернушным» вымыслом. Нет, не сгущаю. У меня и сосед-инженер тогда переквалифицировался в отделочника жилых домов, и подруга-технолог торговала на базаре постельным бельем. И вот представьте себе, что на этом беспросветном фоне появилась чистая и даже благородная работа – продавец чудодейственных оздоровительных препаратов под названием «Гербалайф».

Про этот «Гербалайф» тогда ходили легенды. Говорили, что их таблетки помогают «от всего». А женщины, вечно борющиеся с лишним весом, вообще усмотрели в них абсолютную и безоговорочную панацею. В общем, редакция газеты, где я тогда работала, решила дать публикацию на злободневную тему. В разведку послали меня. «Иди и разузнай там все про этот «Гербалайф» – что за компания, что за препараты? И не травят ли они людей часом?»

«Гербалайф» в то время проводил свои лекции-презентации во Дворце культуры «Машиностроитель». Не помню, как я туда прошла, может, вход был свободным… но впечатление получила громадное. Это мероприятие не походило ни на обычную лекцию, ни на собрание товарищей по бизнесу, ни на выставку-продажу. Хотя фрагментами сочетало и то, и другое, и третье. Это действо походило на какую-то мистерию с религиозно-экстатическим привкусом, а ведущий на сцене своим видом и декламацией напоминал фанатичного проповедника неизвестно какой конфессии. И даже фигура религиозного поклонения там была – Марк Хьюз, основатель компании, чей портрет как бы осенял корпоративное собрание.

«Нет, это прям секта какая-то», – подумалось мне тогда, и войти в это сообщество у меня не возникло никакого желания.

Узнала я и о том, что рядовые продавцы, гордо именованные дистрибьюторами, весьма неплохо зарабатывают. Для начала, правда, им приходится самолично выкупать набор фирменной продукции за нехилую цену и реализовывать ее по своему усмотрению. А дальше – как дело пойдет. Хочешь – продавай ее другим со своей наценкой, хочешь – сам все съешь. В общем, тогда я впервые узнала о «сетевой» системе торговли, которой в «плановой экономике» советских времен даже духу не было. А после посещения того «сектантского» собрания меня не покидала мысль, что люди сейчас настолько растеряны и разобщены, что готовы вступить в любое сообщество, обещающее принять тебя в свое дружеское или корпоративное лоно. Не говоря уже о денежных перспективах…

Призрак «пирамиды»

Второй случай, столкнувший меня с сетевиками, произошел уже в новейшие времена, года четыре тому назад. Совсем уж без работы никогда не сидела, но в тот момент имела массу вынужденного досуга. Журнал, в котором я тогда трудилась, стал выходить не один раз в месяц, а раз в два месяца – сказывалась нехватка рекламодателей. Короче говоря, расхолаживающий излишек свободного времени имел место быть, и я решила приискать себе дополнительную работу. И вот однажды, от скуки ради, прочитала на столбе объявление примерно такого содержания: «Дополнительный заработок. Работа в офисе. Неполная занятость. Возраст значения не имеет». Про возраст было узнать небезразлично, потому как работодатели предпочитают набирать сотрудников молодых, энергичных, без склонности к возрастным болезням… Я позвонила по указанному телефону, и меня пригласили на собеседование. Меня сразу насторожило, что в процессе собеседования так и не узнала, чем, собственно, мне придется заниматься. Не интересовали их ни мое образование, ни квалификация. Надо только пройти, кажется, недельное обучение – и все дела. Обучение было бесплатным, и я подписалась.

После первого же тренинга все стало ясно. Компания рекламировала, продвигала и продавала китайскую продукцию самого широкого спектра: средства личной гигиены, косметику, парфюмерию, бытовую химию и технику, биологически активные добавки. Бренд солидный, имеющий уйму всяческих международных сертификатов и филиалов в 198 странах мира. Никто уже не сомневался: сетевой маркетинг чистейшей воды. Половина нашего «набора» тут же разбежалась…

Но почему же от него так шарахаются граждане, если этот вид бизнеса давно успешно шагает по всему земному шару? Согласно статистике, мировой рейтинг сетевого маркетинга ежегодно растет на два процента, а число занятых в нем превышает 100 миллионов человек. Весь мировой сетевой бизнес оценивается приблизительно в 150-200 миллиардов долларов США, а крупнейшие его представители имеют оборот от 5 до 9 миллиардов долларов в год. В число богатейших мировых корпораций, работающих по сетевой схеме, входят такие известные бренды, как Amwey (США), Avon (Великобритания), тот же Herbalafe (США), из российских компаний – кислородная косметика Faberlic. К ним же относятся и процветающие «Цептер», «Орифлейм», «Мэри Кей». Эти фирмы многие десятилетия привлекают в свои сети все новых и новых адептов – так значит, схема работает?! Откуда же берутся скептицизм и психологическое отторжение?

Во-первых, многих пугает в этом бизнесе внешнее сходство с финансовой пирамидой, типа приснопамятной МММ. И там, и там обещаются баснословные дивиденды при минимальном уровне трудозатрат. А говорят же: «Без труда не вытянешь и рыбку из пруда»… Во-вторых, напрягает фактическое принуждение начинающих работников к непроизводительным расходам. Это и участие в платных обучающих семинарах, тренингах, приобретение учебных материалов, методичек и т. д. К тому же там существует практика принудительной закупки начинающими дистрибьюторами продукции компании для собственного пользования. Очень отталкивает и укоренившаяся манера этих компаний приглашать на встречи без пояснения конкретной цели. (Так было и со мной. Какие бы наводящие вопросы я ни задавала – мол, чем мне придется заниматься? – на все был один ответ: приезжайте и узнаете. А офис находился в «Нурсате» – далече, однако). И зачем при хорошем деле такая таинственность?

И, наконец, эти фирмы – все как одна – используют в своей практике специфические ритуалы и приемы, имеющие цель постоянно поддерживать в участниках корпоративный энтузиазм и ревностное служение компании. Помните о моем впечатлении сектантского церемониала на встрече с «Гербалайфом»? Вот-вот, эти шаманские приемы способны отпугнуть любого человека с материалистическим складом ума…

И еще забыла сказать. Деятельность таких компаний зачастую проходит вне правового поля. Товар не принимается обратно и не обменивается, как это положено по Закону РК «О правах потребителя», не возвращаются деньги и за непроданный товар. В общем, решаясь поучаствовать в сетевом бизнесе, вы кидаетесь в омут головой. На свой страх и риск.

Все эти негативные моменты и формируют отрицательное отношение общества к сетевой практике. Иногда в юмористической форме. Вот, прочитала в комментариях:

«Убежден, что сетевой маркетинг выстраивается на следующих принципах:

1. Уникальность продукта (коралловая вода, яйца черепахи, волшебные ягоды).

2. Ограниченное количество (производят вручную альбиносы).

3. Тайная технология (НАСА, монахи Шаолиня, друиды).

4. Непонятность обществом (корпорации, врачи и правительства скрывают правду).

5. Отсутствие внятного сертификата, подтверждающего волшебные свойства.

Исходя из этого, стоит задуматься, почему такой необыкновенный продукт нельзя просто положить на полку магазина и продавать его тоннами?»

Рассмешил и такой анекдот в тему: «Пока муж был в ванной, жена открыла его сумку. А там… помада разных цветов, кремы, духи и прочее. По выходе мужа происходит такой диалог: «Дорогой, чье это? Ты что, изменяешь мне с другой женщиной?» – «Нет, это мое. Я долго скрывал, что я – гей…» А сам думает: «Лучше уж так, чем признаться, что работаю на фирму «Орифлейм»…

И все-таки есть категория людей, которая словно создана для такого бизнеса. И вот они-то зачастую и добиваются в этой области ощутимых материальных успехов. К ним относятся личности с обостренной тягой к быстрому карьерному росту. Вот ты, допустим, приходишь на фирму простым рекламным зазывалой или реализатором, пусть тебя и называют экзотическим словом «дистрибьютор». Ты втягиваешь в эту сеть хотя бы двух персон, а те, в свою очередь, еще, к примеру, двух… И вот ты уже начальник группы! Ты зримо уже поднялся на более высокий уровень, получаешь какой-то отличительный знак, например, символическую «звезду». Чем не бальзам на сердце для человека с повышенным честолюбием! К тому же ты и проценты получишь от своих подопечных…

А еще эта работа прямо предназначена для тех, кто наделен характером сангвиническо-холерического типа и не может ни минуты прожить в спокойном состоянии. Представьте себе, рядовой дистрибьютор порой делает по 40-60 звонков в сутки! Он ищет подходы, уговаривает, брызжет аргументами, расписывает преимущества – и так изо дня в день! К тому же они никому не дают покоя: ни своим близким, ни друзьям, ни коллегам по бывшей или настоящей работе (если, конечно, совмещают несовместимое). Люди такого сорта могут продать и продвинуть любой товар – не то что какие-то волшебные таблетки, но и земельный участок в созвездии Альфа-Центавра. Как говорится, каждому свое…

Елена ЛЕТЯГИНА