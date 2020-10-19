Две сестры из Алматинской области подозреваются в организации пирамидного чата, сообщает Polisia.kz.

Две родные сестры создали в социальной сети чат финансовой пирамиды, под предлогом умножения капиталов вкладчиков. На деле – участники остались без денег.

– Следственным отделом нашего подразделения расследуются уголовные дела по фактам мошенничеств, совершенных кровными сестрами – гражданками М., которые длительное время с помощью социальной сети WhatsApp организовали финансовую пирамиду и вводили граждан в заблуждение, обещая им солидную прибыль от вложений. Девушки находили в соцсетях доверчивых граждан, которые нуждались в дополнительных заработках, затем после знакомства предлагали разработанную схему по увлечению капиталов. Установив доверительные отношения с потерпевшими, они предлагали получать высокие проценты доходов ежемесячно. А теперь подробно о самой схеме: стартовое вложение – не меньше 100 тысяч тенге, через месяц обещали прирост до 150 тысяч тенге. Однако после перечисления денежные средства не возвращались, о процентах и речи не было. В итоге на уловки злоумышленниц попались 76 человек. Именно столько граждан написали заявления в полицию.

Остается догадываться, сколько обманутых людей еще не обращались за помощью в полицию. С этой целью, назрела следственная необходимость обнародовать лица и данные подозреваемых на предмет выявления новых преступных эпизодов. Досудебное расследование проводится по статье 190 ч. 4 УК РК, – сообщил начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

Пострадавших от противоправных действий указанных лиц, полиция призывает обратиться в УП Медеуского района города Алматы, по следующим телефонам: 254-48-02; 254-48-09 либо 8-700-379-79-09.