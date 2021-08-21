В Енбекшинском районе города Шымкент 20 августа семилетний мальчик оказался запертым в квартире.

Об этом сообщение в Службу спасения «112» Департамента по ЧС г.Шымкент поступило в 12 часов 24 минуты. Инцидент произошёл на улице Сурикова.

Спасатели оперативно-спасательного отряда незамедлительно среагировали и на место вызова прибыли за 17 минут. Спасатели с помощью слесарных инструментов открыли дверь. Мальчик находился внутри, жив-здоров, в медицинской помощи не нуждался. Спасатели передали ребенка матери.

После случившегося спасатели дополнительный раз напоминают, что обеспечить безопасность детей – это, в первую очередь, задача родителей. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по телефону «112».

Единый «телефон доверия» Департамента по ЧС г.Шымкент – 8 (7252) 33-74-78.