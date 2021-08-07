Студентка Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова София Берульцева завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио.

Каратистка из Казахстана Софья Берульцева (свыше 61 кг) провела свой третий бой группового турнира Олимпийских игр-2020 в Токио, сообщает Sports.kz.



Очередной оппоненткой казахстанки стала Ирина Зарецкая из Азербайджана. Софье удалось сломить сопротивление соперницы на последних секундах и одержать победу со счетом 5:4. Тем самым она гарантировала себе участие в полуфинале. В заключительном, четвертом поединке Берульцевой предстоит встретиться с японской спортсменкой Аюми Уэкусой.

Напомним, что в предыдущих схватках Софья разошлась ничьей с представительницей Турции Мельтем Ходжаоглу (5:5) и победила итальянку Сильвию Семераро (5:1).

Она пополнила копилку страны 8 медалью.