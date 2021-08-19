В Шымкенте планируют из залов торжеств сделать спортивные залы, об этом сообщил заместитель главы третьего мегаполиса Максут Исахов.

Уже несколько хозяев больших ресторанов согласились на то, чтобы свою тойхану переделали в спортзал, для этого нужно будет провести проверку во всех инстанциях и собрать все документы.

» У нас очень много желающих заниматься спортом, конечно, места есть, но лишним не будет. У нас много молодых, которые хотят заниматься гимнастикой, мы говорили об этом с Алией Юсуповой. Если будут такие заведения соответствующие всем нормам и пройдут полный осмотр, тогда почему нет?», — сказал Максут Исахов.

Молодежь третьего мегаполиса стремится к спорту, соответственно для них должны создаваться все условия, считает замакима.

«Стремится есть к чему, главное не останавливаться. У нас уже по программе по душевого финансирования работает несколько спортивных залов. Туда могут отдать на тренировки своих детей до 18-лет любой, только нужно пройти специальную процедуру, после заключить договор и ребенок может заниматься бесплатно, государство будет оплачивать все расходы», — сказал Максут Исахов.

Максут Исахов во время встречи с журналистами, рассказал о том, как будут развивать в Шымкенте спорт и отметил, что идет подготовка к следующим олимпийским играм. Замечание главы государство принято, осталось только работать.

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