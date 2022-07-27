Свадьбы в Шымкенте стали праздновать менее пафосно

Сезон тоев в Казахстане в разгаре. Несмотря на удорожание услуг и продуктов наши граждане не собираются отказываться от торжеств. Рестораторы Шымкента говорят, что график расписан до ноября. Вот только праздники стали чуть скромнее.

Получив предложение руки и сердца, Молдир Ибадуллаева начала готовиться к свадьбе. Первым делом решила выбрать ресторан. Говорит, обзвонила десятки заведений, правда, оказалось, что очередь в них расписана вплоть до ноября. Невесте с трудом, но все же удалось найти тойхану.

«Сейчас все даты заняты, возможно, потому что летом дешевле проводить свадьбу: свежие овощи, фрукты стоят не так дорого, на даты к концу осени и на зиму чек дороже. В некоторых график расписан до ноября, даже одного свободного дня нет», — говорит Молдир Ибадуллаева, жительница г. Шымкента.

Рестораторы говорят, свадьбы, тои, тусау-кесер, кыз-узату и другие торжества, какие проводили до карантина, с таким размахом сейчас уже не делают. Если раньше молодожены, например, приглашали дизайнеров-оформителей, устанавливали фотозону, то сейчас устраивают торжества поскромнее. Да и гостей на праздниках стало меньше.

«Собиралось до 300 человек, а после карантина люди может экономят или нет, максимум 120 человек свадьба. Возможно, люди привыкли делать в узком кругу мероприятия. Три дня назад была свадьба, только 25 человек», — говорит Майя Эйхман, управляющая рестораном.

Средний чек на одного человека в Шымкенте — 5-6 тысяч тенге. Из-за подорожавших продуктов поднялись и цены в ресторанах. Возможно, поэтому гостей на торжествах стало меньше. А может, казахстанцы не хотят влезать в долги, потому что боятся с ними не расплатиться. Ведь самая, пожалуй, главная «традиция» любого торжества — кредит на него. Депутат Тореайым Султанова считает, пышные торжества в кредит должны кануть в лету.

«Если ты только закончил учебное заведение или ты студент, только подрабатываешь, зачем лезть в кредит, напрягать своих родителей, брать большие деньги, создавать семью, рожать детей и потом годами закрывать кредит? Я считаю, это неправильно», — говорит депутат Тореайым Султанова.

Нередки и случаи, когда после свадьбы в кредит молодожены разводятся и еще несколько лет платят банку за один вечер пафоса.