Спорт Шымкента между цифрами и реальностью

Ответ Управления физической культуры и спорта города Шымкента на запрос редакции сайта Vera.kz о состоянии и финансировании спорта в регионе вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

В письме за подписью руководителя управления Маратбека Мыктыбекова изложены сухие цифры и перечни фактов, которые скорее напоминают бухгалтерскую сводку, чем отражение реальной картины спортивной жизни города. Давайте попробуем развернуть этот отчет и разобраться, что скрывается за его строками.

73 вида спорта, 544 956 человек регулярно занимаются физической культурой, 371 массовое мероприятие и 2,7 млрд тенге, выделенные на спортивные секции в 2024 году.

Цифры выглядят впечатляюще, но что они означают на практике?

Например, какие виды спорта получают приоритетное финансирование?

Как распределяются средства между детскими секциями, профессиональными клубами и развитием массового спорта?

Не указано, сколько денег идет на закупку инвентаря, форму, оплату тренеров, участие в соревнованиях и на улучшение условий для занятий.

Отдельно стоит вопрос об инфраструктуре. Упомянут ввод одного нового спортивного объекта в 2024 году, но нет информации о том, какой именно объект был построен, где он расположен, и кто сможет им пользоваться.

Сколько существующих спортплощадок нуждаются в ремонте или модернизации?

В Шымкенте развивается 73 вида спорта — но хватает ли под них залов, стадионов и площадок? Эти вопросы остались без ответа.

На 2025 год запланировано выделить 3,9 млрд тенге на спортивные секции — почти на треть больше, чем в прошлом году. Но кому и на что пойдут эти деньги?

Будут ли они направлены на поддержку новых спортивных школ и секций, на повышение квалификации тренеров, на привлечение специалистов или на создание условий для тренировок на международном уровне?

Бюджет АО ПФК «Ордабасы» составит 3,2 млрд тенге. На футзал в 2024 году было выделено 700 млн тенге, а вопрос финансирования на 2025 год пока остается открытым. На футбольный центр в 2025 году предусмотрено 846,9 млн тенге.

А что с другими видами спорта?

Как обстоят дела с легкой атлетикой, борьбой, гимнастикой, плаванием, велоспортом?

Есть ли программы развития для массовых видов спорта, вроде баскетбола и волейбола, чтобы дети и подростки могли заниматься ими бесплатно или по доступным ценам?

Важно понимать, что спорт — это не только команды и профессионалы. Это еще и здоровье города.

Есть ли в Шымкенте доступные спортивные площадки для всех желающих?

Сколько детей и подростков хотят заниматься, но не могут из-за нехватки мест в секциях или отсутствия условий?

Официальный ответ больше напоминает формальность, чем полноценный отчет перед горожанами. Цифры приведены, но не раскрыто, как они распределяются и что именно получают спортсмены и секции. Люди имеют право знать, куда идут бюджетные миллиарды.

Возможно, часть вопросов по финансированию и инфраструктуре до сих пор решаются, поэтому управление просто не готово дать подробный прогноз. Чем меньше конкретики — тем меньше претензий. Такой подход защищает чиновников, но оставляет общество в неведении.

Жителям Шымкента важно не просто видеть цифры в отчетах, а понимать, как они трансформируются в доступные спортивные возможности.

Спорт — это не только турниры и медали, но и здоровье детей, молодежи и всех горожан. Это шанс для талантливых ребят построить карьеру и добиться успехов. Это возможность для каждого — от ребенка до пенсионера — вести активный образ жизни.

Управление спорта могло бы предоставить подробный, прозрачный и понятный план: какие виды спорта получат поддержку, как будут модернизировать старые и строить новые объекты, какие условия создадут для тренеров и спортсменов. Пока же мы видим только «сухую» статистику.

Спорт в Шымкенте больше, чем цифры, он должен стать доступной возможностью для каждого.