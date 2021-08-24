Акимат Туркестанской области совместно с прокуратурой области организовали семинар на тему «Особенности межэтнической стабильности в обществе».

Задача — обеспечение общественно-политической и межэтнической стабильности на территории региона, формирования у населения уважительного отношения друг к другу независимо от национальности и языка.

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране на совещании через платформу «ZOOM» приняли участие заместитель акима области Сакен Калкаманов, заместитель прокурора области Жомарт Нургали, руководитель областного управления общественного развития Дамир Жунусов, руководители правоохранительных органов, акимы городов, районов, ученые-историки и представители этносов области.

На семинаре были обсуждены современные методы, модели, теоретические и практические аспекты профилактики межэтнических конфликтов, заслушаны доклады известных ученых и профессионалов данной сфере о важности взаимодействия между государственными органами.

Совещание провел заместитель акима области Сакен Калкаманов, «Недопущение межэтнической конфронтации в регионе требует от всех нас большой ответственности. Ведь общая задача – это сохранить стабильность в обществе. Вы прекрасно знаете, что там, где нет стабильности, нет и развития», — отметил Сакен Калкаманов. Заместитель прокурора области Жомарт Нургали доложил о приоритетных направлениях сохранения межэтнической стабильности в области и проводимой работе в этом направлении.

Кроме того, доктор исторических наук, профессор Жамбыл Артыкбаев выступил с докладом на тему «Развитие культурного взаимодействия в обеспечении межэтнической стабильности в Казахстане», отметив, что укрепление культурного взаимодействия является главным путем сохранения межэтнической стабильности.

Директор Международного Казахско-Турецкого университета им.Х. А. Ясауи, Научно-исследовательского института тюркологии Досай Кенжетай выступил с докладом на тему: «Основные направления развития этносоциального процесса в южных регионах страны; экспертная оценка», а доцент, доктор PhD Международного казахско-турецкого университета им.Х. А. Ясауи, руководитель научно-экспертной группы при Ассамблее народа Казахстана Туркестанской области Кайнар Калдыбай поделился своими мыслями и предложениями на тему: «Урегулирование межэтнических конфликтов и поддержка гражданского согласия: модели и подходы.

В ходе семинара был презентован видеоролик на тему «Стабильность межэтнического согласия», рассказывающий о жизнедеятельности представителей этносов региона, изданы методические пособия для обеспечения заинтересованных органов информационными материалами, которые передали всем участникам семинара.