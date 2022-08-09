В Шымкенте обсудили проблемы межнациональной розни

В Шымкенте прошло расширенное заседание республиканского медиационного совета Ассамблеи народа Казахстана. Оно приурочено ко Дню медиации.

В нём приняли участие заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов, аким Шымкента Мурат Айтенов, руководители центров медиации и эксперты.

На заседании прозвучали предложения, как сохранить межэтнические связи и народное единство, а также мнения как эффективно ставить точку в межнациональной розне без доведения дел до суда. В начале совещания заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов, поздравил всех с Днем медиации.

На этой встрече были затронуты две темы. Одна — развитие этномедиации, другая-участие медиаторов в правозащитной деятельности. Сейчас медиаторы участвуют в специальных семинарах, ведется работа по созданию центра.



«Как известно, на 31-ой сессии Ассамблеи Народа Казахстана определены 3 основных направления работы Ассамблеи. Принято решение усилить правоохранительную деятельность, подготовку специалистов по вопросам этномедиации и их привлечение к решению конфликтов. Сегодня в доме дружбы проходит День открытых дверей приуроченный ко Дню медиации. Цель его проведения -позитивное решение проблем среди населения», — сказал аким Шымкента Мурат Айтенов



К сегодняшнему дню городской медиационный совет подписал меморандум о взаимодействии с 9 управлениями Шымкента. Помимо этого благодаря медиации разрешились 11 конфликтов между представителями различных этносов. В ходе совещания были подняты вопросы по мерам профилактики семейно-бытовых конфликтов и насилия, и рассмотрены пути их решения.