Сегодня в Туркестане в рамках 30-летнего юбилея Независимости Республики Казахстан состоялся круглый стол, на котором были обсуждены достижения страны и региона за годы независимости, а также этапы развития во всех направлениях.

В мероприятии на тему: «Независимый Казахстан: годы, полные созидания. Главные достижения Туркестанской области» приняли участие заместитель акима области Сакен Калкаманов, а также историки, ученые, политологи и общественные деятели региона.

«Этот год является одним из самых значимых событий для нашей страны – 30-летний юбилей Независимости РК. Она была приобретена потом и кровью на военных сражениях нашими вчерашними предками, И на сегодня мы живем спокойно в независимом государстве.. Наш самый большой долг – отдать дань уважения и чести нашим предкам, которые подарили потомкам мирные годы. Елбасы Нурсултан Назарбаев занимает особое место в истории независимости Казахстана.

В результате дальновидной государственной политики мы стали свободной страной с четкими границами и равными в отношениях с другими странами. Указом Первого Президента Туркестанская область была реорганизована, а духовному городу был присвоен статус областного центра. Несмотря на то, что с момента выхода данного Указа прошло более трех лет, священный Туркестан уже преобразился на глазах и успешно процветает. Первые построенные здания, придающие облик городу, уже введены в эксплуатацию и начали свою работу. Перед нами стоит много еще задач, необходимо оправдать данное нам доверие, воплощая все цели в жизнь на благо страны», — сказал Сакен Калкаманов.

Доктор исторических наук, профессор Хазретали Турсын отметил, что за эти годы в регионе активно развивается предпринимательская сфера, возросла забота о молодежи и особую роль Елбасы в возрождении Туркестана.

С докладами по основной теме встречи выступили председатель Общественного объединения медиаторов «Бійтімгер» Бакытжан Бейсембаев, директор Научно-практического центра «Рухани жаңғыру» МКТУ им. К. Ясауи Адильдау Толысбаева, член узбекского этно-культурного объединения при Туркестанской областной Ассамблее, главный редактор газеты « Жанубий Козогистан » Алишер Сатвалдиев, кандидат исторических наук, доцент Забираш Адилбекова, Участники высказали свои мнения и предложения по инвестиционному росту и заслугам Елбасы в развитии Туркестанской области.