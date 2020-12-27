Об этом в социальных сетях сообщил заместитель акима Сакен Калкаманов.

-Сегодня были в рабочей поездке в г. Арыс. В местном цеху по выпуску обуви удалось приобрести зимние макасины на меху всего лишь за 15 000 тг. Очень удобно и тепло. Умирзак Естаевич купил внучке цигейковые сапожки. Детская обувь от 10 -13 тыс тг.

Обувь шьют из натуральной кожи и меха за стеклянной перегородкой прямо в торговом зале.

Это семейный бизнес, выпускающий ежегодно 5 тысяч пар обуви. После взрывов на полученные 5 млн тг. удалось обновить помещение. И наладить продажи по всему Казахстану. Оптовики раскупили ассортимент на несколько партий вперёд.

Сейчас хозяин передаёт свой опыт сыну и планирует открыть такой же цех и магазин в Туркестане, — написал он в социальной сети.

Умирзаку Шукееву так понравилось производство, что он дал команду открыть такие предприятия во всех районах. Для этого будет разработан специальный кредитный продукт.