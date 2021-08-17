Общая численность населения Казахстана, по данным на 3 августа 2021 года, составила 19 миллионов человек.

Эта радостная новость украсила все новостные ленты страны.

Увы, нас немногим меньше – и вот почему.

Внимание!

Нельзя заниматься подводным плаванием или подводной охотой без разрешения врача.

При утоплении происходит вынужденное прекращение доступа воздуха в дыхательные пути, нарушается газообмен, быстро развивается гипоксия (недостаток кислорода в крови). Через 5-6 минут после погружения под воду в организме начинаются необратимые процессы, и человек погибает.

С начала года в водоемах республики утонули 312 человек, в том числе 109 детей. А в период купального сезона в Казахстане утонули 232 человека, из них 66 детей.

Почему происходят подобные трагедии, РАБАТ выяснял у начальника управления гражданской обороны ДЧС города Шымкента капитана Нуржана Каракозева.

– Нуржан Нурханович, когда идет речь идет о жизни людей, о потенциальной опасности, важны предупредительные меры, профилактика. Это так?

– Безусловно. Департамент по чрезвычайным ситуациям города Шымкента уделяет особое внимание безопасному прохождению купального сезона в летний период. В этом направлении работы я и мои коллеги руководствуемся постановлением акима города Шымкента №259 от 22 апреля 2021 года. Нами выполнен комплекс практических и профилактических мероприятий, в ходе которых в первую очередь уделяется внимание мерам по обеспечению безопасности детей в водоемах. Постановлением акима города Шымкента №289 от 13 мая 2021 года определены пять мест для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях и 13 мест, запрещенных к купанию.

– Напомните, где купаться разрешено?

– Это «Холодильник» Тогусского водохранилища, «Рахат Бадам» Бадамского водохранилища, исток реки Кошкараты. А в дендропарке и на озере Тулпар можно отдыхать, заниматься спортом, но не купаться.

– Это и есть места работы сотрудников вашего управления в летнее время, с началом купального сезона?

– Так точно. С целью предупреждения несчастных случаев на специально установленных и запрещенных водоемах сотрудниками департамента постоянно проводится пропагандистская работа. Она нацелена на формирование культуры безопасного поведения. В учебных заведениях мы проводим интерактивные занятия, встречи. На улицах города установлены 45 билбордов, роздано более 14000 штук агитационной продукции (листовки, памятки, брошюры), на водоемах установлено около 120 запрещающих знаков. Организована трансляция видеороликов на местных телеканалах и на LED-экранах.

– Но ведь сейчас в связи с объявлением карантинного режима деятельность мест массового отдыха людей на воде приостановлена…

– Формально – да. Но, как говорится, не всем закон писан. Сотрудники нашего департамента в рамках своей компетенции ежедневно, а также в выходные и праздничные дни патрулируют места отдыха на природных и искусственных водоемах, расположенных на территории города. Согласно разработанному графику, данные мероприятия проводятся совместно с сотрудниками департамента полиции, местных исполнительных органов, воинской части 6506 Национальной гвардии, волонтерских организаций и управления образования.

– Есть результаты?

– Да. В результате проведенной работы департаментом полиции по статье 364 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» «Нарушение правил общего водопользования», статье 440 «Распитие спиртных напитков или нахождение в общественных местах в состоянии опьянения» к административной ответственности привлечен 31 человек, наложено штрафов на сумму 452 тысяч 135 тенге. Для сравнения: в 2020 году к административной ответственности были привлечены 96 человек, наложено штрафов на сумму 743 115 тыс. тенге.

– Напомните основные причины несчастных случаев на воде.

– Это купание в необорудованных, запрещенных местах, оставление детей без присмотра родителей, рыбалка без индивидуальных спасательных средств, недооценка своих сил при купании, использование плавсредств (катамаранов) без спасательных жилетов.

– Есть примеры?

– Конечно. Вот вам пример недооценки собственных сил при купании. Случай был зарегистрирован 6 августа 2021 года. На реке Бадам в населенном пункте Маятас Енбекшинского района города Шымкента спасатели извлекли из воды тело мужчины, 1975 года рождения. Об этом происшествии на пульт управления службы спасения 112 сообщили очевидцы в 23 часа 27 минут.

Дело в том, что между Бадамским водохранилищем и рекой Бадам находится опасный участок с сильным течением. По словам очевидцев, мужчина нырнул в воду и, не рассчитав своих сил, утонул, его унесло сильным потоком. Прибыв на место происшествия, спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС города Шымкента обнаружили и извлекли из воды тело мужчины.

Это первый несчастный случай с начала купального сезона на территории города.

– Как выглядит статистика этого года в сравнении с прошлогодним периодом?

– В период купального сезона 2020 года было зарегистрировано 4 несчастных случая, утонули 4 человека, в том числе 2 ребенка.

В назидание землякам напомню о них. Случай первый. 31 мая 2020 года в Абайском районе, на мосту у остановки «Колос», в реке Бадам (глубина 2 метра, ширина 40 метров) был обнаружен труп подростка, 2006 года рождения (был в одежде, приехал в гости из Толебийского района, города Ленгера), который по неосторожности упал в воду и утонул.

Второй случай. 12 июля 2020 года в реке Бадам, которая протекает через жилой массив «Жыланбузган», утонул мужчина, 1996 года рождения.

Третий случай. 1 августа 2020 года в населенном пункте Маятас в реке Бадам во время купания утонул мужчина, 1978 года рождения.

Четвертый случай. 24 августа 2020 года в реке Кошкарате, которая протекает по городу, был обнаружен труп 12-летнего мальчика.

– Большинство утонувших – дети. Получается, они не умели плавать?

– Да, выходит, что так.

– Кто же научит детей правильно держаться на воде?

– Департаментом ЧС совместно с акиматами районов в 2021 году было подписано 10 меморандумов с владельцами бассейнов по бесплатному обучению ребят, в том числе детей из малообеспеченных семей, плаванию в местах купания. В текущем году мы задались целью обучить 500 детей. К настоящему времени обучено плаванию 423 ребенка.

В 2020 году было также подписано 10 меморандумов, в соответствии с которыми 376 детей обучены плаванию бесплатно.

– Кто обеспечивает безопасность шымкентцев в купальный сезон?

– Это задача 55 спасателей оперативно-спасательного отряда департамента.

Кроме того, на территории Шымкента около 40 частных спасателей обеспечивают безопасность на воде на 18 объектах (аквапарках, бассейнах).

В настоящее время в связи с пандемией работа этих объектов приостановлена.

– Потому-то люди выбираются за город и купаются на диких пляжах. Ведь от жары надо как-то спасаться.

– И в этих случаях тем более необходимо соблюдать меры безопасности на воде. Всегда помните: ваша безопасность и жизнь ваших близких – в ваших руках! Каждый из нас, каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь людям, терпящим бедствие на воде.

– Особая тема – дети. Просто удручает их поведение на отдыхе у водоемов. Ведут себя порой как дикари – орут, скачут…

– Да, это так. Подростки, да и младшие дети, часто ведут себя слишком беспечно, самоуверенно, бегают и балуются у воды, не чувствуя никакой опасности. Родители должны понимать: сколько бы ни было лет ребенку, будь дошкольником или учащимся, он не должен находиться у воды без присмотра взрослых. И именно родители обязаны поговорить с детьми обо всем, что может произойти, предупредить об опасности и объяснить последствия. Опасно купаться в местах, не предназначенных для купания.

Важно объяснить детям и подросткам, что осторожность на воде – это вовсе не трусость, а прежде всего необходимость. Даже хорошо плавающие люди могут заплыть на глубину, с которой уже не вернутся на берег. Нередко молодые люди устраивают соревнования по плаванию. Но сил-то при этом может и не хватить! Все рассчитать и предусмотреть невозможно!

– Нуржан Нурханович, мы публикуем памятку для шымкентцев «Правила поведения на воде». В ней сплошные «запрещается». А что отдыхающим у воды не запрещено?

– Не запрещено купаться, но только в специально отведенных для купания местах.

– Благодарю вас.

Подготовила Фарида ШАРАФУТДИНОВА

Правила поведения на воде

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

* купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями;

* заплывать за буйки, обозначающие границы плавания или санитарную зону водохранилищ;

* оставлять детей на берегу водоема без присмотра взрослых, умеющих плавать и оказывать первую помощь;

* заходить в воду, не умея плавать (особенно в глубоких местах), выше пояса;

* купаться в опасных местах: вблизи водосбросов, шлюзов, пристаней, мостов, водоворотов, в местах скопления водорослей (большое количество водорослей может обвить ноги, руки, туловище и сковать движения);

* входить в воду или нырять после длительного пребывания на солнце (при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, что может привести к остановке сердца), сразу после приема пищи, в состоянии утомления, в состоянии алкогольного опьянения (спиртное блокирует сосудосужающий и сосудорасширяющий центр головного мозга);

* прыгать или нырять в незнакомых местах и даже там, где ныряли прошлым летом, так как за год мог понизиться уровень воды или что-то было брошено в воду;

* проводить игры в воде, связанные с захватами;

* подныривать друг под друга, хватать за ноги, пугать, сталкивать в воду или заводить на глубину не умеющих плавать;

* находиться в воде, не умея плавать, на надувных матрацах, досках и бревнах, лежаках, автомобильных камерах, так как ветром или течением их может отнести от берега;

* долго находиться в воде, особенно холодной (при переохлаждении могут возникнуть судороги, произойти остановка дыхания и потеря сознания);

* купаться в ветреную погоду и во время грозы.