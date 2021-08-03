На сегодняшнем заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК А.Мамина была обсуждена санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионах.

Аким Шымкента Мурат Айтенов доложил о ситуации в городе. Он отметил, что с момента выявления дельта штамма эпидситуация в городе Шымкент стала сложной. В июле заболеваемость коронавирусом увеличилась в 7,5 раза. Если в июне было зарегистрировано 1 489 случаев, то в июле выявлено 11 085 случаев заражения COVID-19, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

С начала года зарегистрировано 19 528 больных, инфицированных коронавирусом. Количество вылечившихся — 11 848, умерли 405 больных. В настоящее время лечение получают 7 275 пациентов, из них 4 916 находятся на амбулаторном лечении в домашних условиях. В стационаре на лечении находятся 2 359 больных. За прошедшие сутки выявлено 575 случаев заражения КВИ.

— На сегодняшний день работы в городе идут по сценарию B. Создано 3 190 койко-мест, где на стационарном лечении находятся 2 359 граждан. Заполняемость коек составляет 74%, свободных коек — 831. До конца недели поочередно откроем 980 дополнительных мест и доведем количество коек до 4 170, таким образом перейдем к сценарию С. В реанимационном отделении имеется 487 коек, где на лечении находится 381 гражданин. Заполняемость — 78 процентов. В целом, готовы к трем сценариям. За последние 4 дня количество вызовов скорой медицинской помощи снизилось с 2 594 до 2 453, — сказал аким города.

В городе есть 45 прививочных пунктов. 1-ый компонент получили 371 543 человека, 2-ой компонент — 278 988 человек. На сегодняшний день из подлежащего вакцинации населения (536 000 человек) вакцинировано 1 компонентом 68%, 2 компонентом — 51%.

Для оказания первичной медицинской помощи в 36 поликлиниках сформировано 205 мобильных бригад. Они оказывают медицинские услуги 4 916 больным, находящимся на домашнем лечении и 11 658 жителям, контактировавших с инфицированными коронавирусом.

Медицинские организации города имеют двухмесячный запас лекарственных средств и медицинских изделий против COVID-19. Лекарства, снижающие температуру, с учетом запаса аптек, достаточны для лечения 1 млн 261 тысячи больных, противовирусные препараты — 217 675 больных, антибиотики — 313 800 больных, антикоагулянты — 13 383 больных, гормональные препараты — 53 192 больных.

Мониторинговыми группами проведены рейдовые мероприятия на 20 885 объектах, в результате чего составлено 2 046 протоколов и наложен штраф в размере 130 млн тенге. Call-center при акимате города работает круглосуточно.

К проекту «Ashyq» подключились 4 748 субъектов бизнеса города, в ходе определения статуса посетителей было выявлено 139 красных и 229 желтых статусов граждан.

Отметив, что единственный способ победить инфекцию — это вакцинация, Премьер-Министр поручил проводить системную работу по вакцинации в регионах и строго контролировать соблюдение требований карантина.