В Казахстане на государственном балансе полезных ископаемых в целом зарегистрировано более 8 тысяч месторождений, в том числе углеводородов – 317, твердых полезных ископаемых – 910, общераспространенных полезных ископаемых – более 3,0 тысяч и около 4 тысяч месторождений подземных вод.

Балансовые запасы нефти (по категориям А+В+С1+С2) составляют 4,4 млрд тонн, газа – 3,8 трлн.м3, конденсат – 414 млн тонн. Большая часть из них в Атырауской (75%) и Мангистауской (11%) областях. При этом 68% запасов углеводородного сырья приходится на долю 3 крупных месторождений, в частности Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

Основные запасы месторождений золота в Восточно – Казахстанской области – 36%, Акмолинской – 21%, Карагандинской-11%. 82% запасов меди сосредоточено в восточных и центральных регионах страны.

В сфере геологии за годы Независимости страны реализованы отраслевые Программы развития ресурсной базы минерально-сырьевого комплекса страны на 2003-2010 годы, на 2010-2014 годы. С 2016 года целевые индикаторы интегрированы в стратегический план министерства.

Минерально-сырьевой комплекс Казахстана за годы независимости полностью адаптировался к требованиям мирового рынка. Более тысячи месторождений переданы в недропользование, и в настоящее время приносят доход государству, и обеспечивают занятость населения. На сегодняшний день действуют 1630 объектов недропользования.

В целях ликвидации аварийных нефтяных скважин, загрязняющих окружающую среду, в период с 2010 по 2021 годы проведены обследования территории страны.

В ходе обследования выявлены 132 аварийные нефтяные скважины, из них 126 – ликвидированы.

Для развития добычи и переработки редких металлов в Республике в 2021 году переутверждены Ведомственные перечни сведений, подлежащих засекречиванию. Из перечня исключены сведения о балансовых запасах лития, цезия, галлия, тантала-ниобия.

Отныне эти сведения не являются секретными.