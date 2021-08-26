Полицейскими Туркестанской области задержан мужчина, незаконно использовавший 229 гектаров чужой земли.

В Казыгуртский РОП обратился местный житель о том, что на окраине села на двух посевных площадях неизвестные посеяли сафлор и люцерну.

Получив сообщение, стражи порядка выехали на место. Полицейские Казыгуртского РОП провели осмотр территории, опросили сельчан. В результате оперативно-розыскных работ был задержан и доставлен в отдел полиции мужчина, местный житель.

Как выяснилось, подозреваемый на площади более 200 га засеял люцерну и сафлор. И в целях обогащения собирался скосить и сбыть посаженное.

Данный факт полицейские зарегистрировали по ст.389 УК РК «Самоуправство». Подозреваемый находится под подпиской. Проводится досудебное расследование.