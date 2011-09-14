Выращивать сафлор в ЮКО стало выгодно

Южно-Казахстанские аграрии заканчивают уборку сафлора. Предварительная урожайность этой масличной культуры составила в нашей области 5,6 центнеров с гектара. Это почти на полтора центнера с гектара больше, чем в прошлом году. Увеличены по сравнению с 2010 годом и площади. Если в прошлом году сафлор занимал 90 тысяч гектаров, то в этом уже 97.

В Казахстане сафлор выращивают только в южных регионах: в ЮКО и в Джамбульской области, поэтому и конкурентов нет. При этом государство выделяет большие субсидии для тех, кто выращивает масличные культуры. Для сравнения: базовая ставка субсидий на 1 га зерновых составляет 400 тенге, а масличных — 3560 тенге на гектар.