Выращивать сафлор в ЮКО стало выгодно

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Все больше площадей аграрии засаживают сафлором.
Все больше площадей аграрии засаживают сафлором.

Южно-Казахстанские аграрии заканчивают уборку сафлора. Предварительная урожайность этой масличной культуры составила в нашей области 5,6 центнеров с гектара. Это почти на полтора центнера с гектара больше, чем в прошлом году. Увеличены по сравнению с 2010 годом и площади. Если в прошлом году сафлор занимал 90 тысяч гектаров, то в этом уже 97.

В Казахстане сафлор выращивают только в южных регионах: в ЮКО и в Джамбульской области, поэтому и конкурентов нет. При этом государство выделяет большие субсидии для тех, кто выращивает масличные культуры. Для сравнения: базовая ставка субсидий на 1 га зерновых составляет 400 тенге, а масличных — 3560 тенге на гектар.

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6 Комментариев Включено "Выращивать сафлор в ЮКО стало выгодно"

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Мурат

— Здравствуйте, хотел бы купить сафлор. Мой почтовый: murmagmus@mail.ru

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5 лет 7 месяцев назад
Гульнара

Закупаем сафлор

87055237424

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3 лет 11 месяцев назад
Заир

Куплю сафлор, нахожусь в Бишкеке +996 772 71 71 40,

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2 лет 9 дней назад
Шахрух

Куплю сафлор!!! Мой тел: +77759330101 ; +77774051040

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1 год 11 месяцев назад
абай

куплю сафлор тел 87024205868

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44 минут 10 секунд назад
абай

Покупаем сафлор 46 тонн ежемесячно на условиях FCA

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40 минут 36 секунд назад
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