Сегодня, 12 августа, в рамках Международного дня молодежи, по всей стране планируется проведение более 200 онлайн-мероприятий, направленных на поддержку молодежи и их вовлечения в общественную жизнь государства.

Всего в рамках мероприятий планируется охватить более 800 тысяч молодых людей.

Во всех областях и городах республиканского значения планируется проведение заседаний советов при акимах регионов по обсуждению актуальных проблем молодежи и выработке рекомендаций по их решению, благотворительные мероприятия в рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел» и экологические акции с участием волонтеров.

Важной частью мероприятий Международного дня молодежи станет организация ярмарок вакансий с целью содействия трудоустройству выпускников вузов и организаций ТиПО, молодежи категории NEET и др.

Отметим, молодые участники мероприятий со всех регионов страны получат онлайн-консультаций по мерам государственной поддержки, также примут участие в вебинарах по развитию мотивационных и правовых навыков, предпринимательских и цифровых компетенций.

Кроме того будут организованы экологические и благотворительные мероприятия, просветительские челленджи в социальных сетях.

Международный день молодёжи — ежегодный праздник, отмечаемый 12 августа.

Празднуется с 2000 года, после того как в в 1999 году Генеральная Ассамблея ООН поддержала рекомендацию Всемирной конференции министров по делам молодёжи о провозглашении 12 августа Международным днём молодёжи.