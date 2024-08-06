В Шымкенте стратовала декада ко дню молодежи

В этом году в Шымкенте решили отметить Международный день молодежи декадой мероприятий.

Главная цель — стимулировать молодежную активность, создать благоприятные условия для образования и самореализации молодых людей, а также поощрять их активное участие в общественно-культурной жизни страны.

Охватить такие важные темы, как трудоустройство, развитие экологической культуры и гражданской ответственности, укрепление национального самосознания, намерены власти в рамках Национальной молодёжной декады. Для эффективной координации работы в Шымкенте разработан план действий, включающий организационные мероприятия и ответственные сотрудники.

Айгерим Джумакулова, и.о. руководителя управления внутренней политики и по делам молодежи г. Шымкента: «Празднование Международного дня молодежи в 2024 году пройдет в стране с 3 по 12 августа. В рамках программы «Вместе с молодежью», будут организованы национальные декадные мероприятия. Мы предлагаем принять участие в общественных и волонтерских инициативах, повысить уровень осведомленности молодежи о государственных мероприятиях, гражданской ответственности молодежи города. А также повысить уровень участия в экологических проектах, заинтересовать в проектах науки и образования. Это большая возможность поддержать и реализовать творческий потенциал молодежи».

Празднование Международного дня молодежи стартовало с экоакции и продолжилось просмотром фильма под открытым небом. В рамках декады, в центре здоровья прошел день открытых дверей для молодежи. Будут организованы интеллектуальные игры.

А завершится Национальная декада фестивалем в формате «Оупэн эйр».

Ответственные отметили, что на празднование не будет потрачено ни одного тиын из бюджета.

Марат Спатаев, руководитель КГУ «Молодежный ресурсный центр» управления внутренней политики и по делам молодежи г. Шымкента: «На десятидневные мероприятия никаких денежных средств из бюджета выделять не будем. У нас есть свои специалисты, волонтеры и активисты, то есть всё это делается силами активных граждан».

В Шымкенте численность граждан в возрасте от 14 до 35 лет составляет около трёхсот девяноста тысяч человек. Это треть всей численности населения мегаполиса.