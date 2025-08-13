В Шымкенте отметили международный день молодежи

В мегаполисе прошел праздничный вечер «Jastar Fest. В рамках праздника победителей проекта «Жас волонтер» наградили миллионными грантами, гостей вечера интерактивные игры, выступления популярных артистов и мотивационные встречи с известными спикерами.

«Jastar Fest» собрал на своей площадке сотни молодых людей. В рамках мероприятия наградили победителей проекта «Жас волонтер». Каждый из лауреатов получил сертификат на сумму один миллион тенге, это безвозвратный грант, который они могут потратить на развитие своих идей.

Ракатбек Карсанбек, победитель проекта «Жас волонтер»: «Мой проект называется «Ағамдай Боламын» и имеет социальную направленность. Успешные люди будь то предприниматели или профессионалы в других сферах становятся менторами для детей из малообеспеченных семей, которые сталкиваются с трудностями в жизни. Выделенный миллион тенге я направлю на запуск и организацию этого проекта».

Для гостей фестиваля организовали увлекательные игры с ценными призами. На сцене выступили музыкальные группы Gentleman и Happiness, а также певец Баглан Жолдасов, подаривший зрителям заряд позитивных эмоций и яркое настроение.

Сегодня в Шымкенте проживает около 400 тысяч молодых людей, почти треть населения города составляют жители в возрасте до 35 лет.

Айгерим Джумакулова, руководитель управления внутренней политики и по делам молодежи г.Шымкента: «Молодежь нашего города — это будущее и настоящее нашего города. Мы всегда готовы поддерживать, создавать комфортные условия для проживания в нашем городе и для их реализации».

На площадке фестиваля также прошла встреча в формате TEDx с участием звезд КВН «Байдың балалары» Улана Мамырбекулы и Нурыма Досбола. Праздник завершился дискотекой под открытым небом.